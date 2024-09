Khám phá khu định cư trăm tuổi của người Ấn Độ ở châu Phi

Nằm ở bờ Tây của đảo Mauritius, thuộc quốc đảo Mauritius của châu Phi, Aapravasi Ghat là một di tích lịch sử gắn với cộng đồng người Ấn Độ thời kỳ hòn đảo nằm dưới sự cai trị của người Anh. Ảnh: City Council.Đây là một quần thể các tòa nhà được sử dụng làm nơi sinh sống của những lao động nhập cư người Ấn Độ được chính phủ thuộc địa Anh đưa đến vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Ảnh: Visit Today.Từ Aapravasi Ghat, lượng lao động người Ấn sẽ được sử dụng trong các trang trại trồng mía trên đảo hoặc được phân bổ đến các vùng đất thuộc địa khác bao gồm Reunion, Australia, Nam Phi, Đông Phi hay vùng Caribbean. Ảnh: Aapravasi Ghat - Magazine Vol 4.Quá trình di cư, nhập cảnh của các lao động từ Ấn Độ đã để lại ảnh hưởng tới lịch sử Mauritius. Người gốc Ấn hiện chiếm khoảng 58% trong tổng dân số của Mauritius, định hình nên nền văn hóa kết hợp Ấn - Phi của hòn đảo. Ảnh: Krazy Butterfly.Công trình quan trọng nhất của Aapravasi Ghat là một quần thể bao gồm 6 tòa nhà, gồm nhà dịch vụ, nhà văn phòng ký kết hợp đồng lao động, nhà kho, bệnh viện, tòa án cùng với một bức tường phòng thủ. Ảnh: The Travelius.Tất cả các công trình ở Aapravasi Ghat đều được xây dựng rất kiên cố bằng đá và vôi vữa, có khả năng chống chịu những trận bão lớn. Ảnh: Wikipedia.Những tòa nhà này được sử dụng làm nơi cư trú của người nhập cư Ấn Độ từ năm 1870 đến năm 1923, sau đó được chuyển sang sử dụng với mục đích khác. Ảnh: Google Arts & Culture.Do tác động từ thiên nhiên và con người, nhiều công trình ở nơi đây đã bị đổ nát. Trong những năm 1990, do có tuyến đường cao tốc chạy qua nên một phần của khu vực đã bị phá hủy. Ảnh: City Council.Hiện tại, số công trình ở quần thể kiến trúc Aapravasi Ghat chỉ còn khoảng một phần ba so với ban đầu và được bảo vệ như một khu di tích quốc gia. Ảnh: BMKTCN.Bên trong các tòa nhà là không gian trưng bày tư liệu, hiện vật liên quan đến quốc sống của cộng đồng người Ấn Độ ở khu định cư trăm tuổi, tái hiện một giai đoạn lịch sử đặc biệt của Mauritius. Ảnh: Aapravasi Ghat.Từ năm 2006, khu định cư Aapravasi Ghat được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Đây là một trong hai Di sản thế giới của đảo quốc Mauritius. Ảnh: UNESCO.Những năm gần đây, một số tòa nhà tại Aapravasi Ghat đã được phục hồi để đưa khu di tích trở về gần với diện mạo nguyên bản. Ảnh: MJ Holidays. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

Nằm ở bờ Tây của đảo Mauritius, thuộc quốc đảo Mauritius của châu Phi, Aapravasi Ghat là một di tích lịch sử gắn với cộng đồng người Ấn Độ thời kỳ hòn đảo nằm dưới sự cai trị của người Anh. Ảnh: City Council. Đây là một quần thể các tòa nhà được sử dụng làm nơi sinh sống của những lao động nhập cư người Ấn Độ được chính phủ thuộc địa Anh đưa đến vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Ảnh: Visit Today. Từ Aapravasi Ghat, lượng lao động người Ấn sẽ được sử dụng trong các trang trại trồng mía trên đảo hoặc được phân bổ đến các vùng đất thuộc địa khác bao gồm Reunion, Australia, Nam Phi, Đông Phi hay vùng Caribbean. Ảnh: Aapravasi Ghat - Magazine Vol 4. Quá trình di cư, nhập cảnh của các lao động từ Ấn Độ đã để lại ảnh hưởng tới lịch sử Mauritius . Người gốc Ấn hiện chiếm khoảng 58% trong tổng dân số của Mauritius, định hình nên nền văn hóa kết hợp Ấn - Phi của hòn đảo. Ảnh: Krazy Butterfly. Công trình quan trọng nhất của Aapravasi Ghat là một quần thể bao gồm 6 tòa nhà, gồm nhà dịch vụ, nhà văn phòng ký kết hợp đồng lao động, nhà kho, bệnh viện, tòa án cùng với một bức tường phòng thủ. Ảnh: The Travelius. Tất cả các công trình ở Aapravasi Ghat đều được xây dựng rất kiên cố bằng đá và vôi vữa, có khả năng chống chịu những trận bão lớn. Ảnh: Wikipedia. Những tòa nhà này được sử dụng làm nơi cư trú của người nhập cư Ấn Độ từ năm 1870 đến năm 1923, sau đó được chuyển sang sử dụng với mục đích khác. Ảnh: Google Arts & Culture. Do tác động từ thiên nhiên và con người, nhiều công trình ở nơi đây đã bị đổ nát. Trong những năm 1990, do có tuyến đường cao tốc chạy qua nên một phần của khu vực đã bị phá hủy. Ảnh: City Council. Hiện tại, số công trình ở quần thể kiến trúc Aapravasi Ghat chỉ còn khoảng một phần ba so với ban đầu và được bảo vệ như một khu di tích quốc gia. Ảnh: BMKTCN. Bên trong các tòa nhà là không gian trưng bày tư liệu, hiện vật liên quan đến quốc sống của cộng đồng người Ấn Độ ở khu định cư trăm tuổi, tái hiện một giai đoạn lịch sử đặc biệt của Mauritius. Ảnh: Aapravasi Ghat. Từ năm 2006, khu định cư Aapravasi Ghat được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Đây là một trong hai Di sản thế giới của đảo quốc Mauritius. Ảnh: UNESCO. Những năm gần đây, một số tòa nhà tại Aapravasi Ghat đã được phục hồi để đưa khu di tích trở về gần với diện mạo nguyên bản. Ảnh: MJ Holidays. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.