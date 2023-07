Khai quật mộ đế vương đáng sợ nhất Trung Quốc, liên tiếp dính "lời nguyền"

Năm 1955, một đoàn khảo cổ Trung Quốc thực hiện cuộc khai quật Định Lăng - nơi an nghỉ của Minh Thần Tông (hay còn gọi Vạn Lịch Đế). Từ đây, một số sự việc rùng rợn xảy ra liên quan đến cuộc khai quật lăng mộ hoàng đế nhà Minh. Các sử liệu ghi chép Định Lăng được xây dựng trong 6 năm và tốn gần 800 vạn lượng. Lăng mộ của Minh Thần Tông (1563 - 1620) được thiết kế hoàng tráng, xa hoa. Theo các chuyên gia, Định Lăng được xây dựng với diện tích khá lớn. Trong đó, lối vào là một bức tường kiên cố cao 8,8m, dày 1,6m. Vì vậy, họ mất khá nhiều thời gian để tiến vào bên trong lăng mộ. Khi tới chủ thất - căn phòng đặt quan tài của Minh Thần Tông, các chuyên gia vô cùng kinh ngạc khi thấy có 3 cỗ quan tài mài đỏ. Sau khi kiểm tra, họ xác định cỗ quan tài ở giữa là của Vạn Lịch Đế và hai chiếc còn lại chứa di hài của hoàng hậu và một phi tần. Khi mở nắp quan tài của Minh Thần Tông, đoàn khảo cổ vô cùng vui mừng khi bên trong có nhiều bảo vật quý giá. Trong số này, nổi bật nhất là mũ rồng của nhà vua có phần bên trên khảm hơn 120 viên đá quý, 5000 viên trân châu và được may bằng chỉ vàng. Vào thời điểm ấy, các nhà khảo cổ cho rằng, cỗ quan tài gỗ của Minh Thần Tông không có nhiều giá trị nên tạm thời để lại bên khe núi. Biết được tin này, 7 người dân sống ở ngôi làng gần đó đã tìm đến và lấy cỗ quan tài. Họ chia nhau số gỗ quý mà không hay biết sẽ gặp tai họa đáng sợ. Đầu tiên là một đôi vợ chồng già nhờ người dùng số gỗ được chia từ cỗ quan tài của Minh Thần Tông để đóng sẵn quan tài cho họ. Thế nhưng, khoảng nửa tháng sau, vợ chồng đó lần lượt qua đời. Tiếp đến, một người dân khác đặt miếng gỗ lấy từ quan tài của Minh Thần Tông mang về nhà rồi đặt lên ban thờ. Một thời gian sau, 4 đứa trẻ trong gia đình người này lần lượt qua đời mà không rõ nguyên nhân. Những người từng chia nhau miếng gỗ từ quan tài của Vạn Lịch Đế cũng liên tục gặp chuyện không may. Không những vậy, một số thành viên đoàn khảo cổ cũng gặp chuyện không may mắn. Trong số này, vợ và 2 con của Quách Mạt Nhược - người phụ trách đoàn khảo cổ tự sát. Thành viên khác của đoàn khảo cổ là Trịnh Chấn Đạc bất ngờ gặp tai nạn máy bay. Nhiếp ảnh gia Lưu Đức An - người mở nắp quan tài Minh Thần Tông - tự tử. Trước những việc kỳ bí, chết chóc xảy đến với những người khai quật lăng mộ và lấy gỗ quan tài, một số người cho rằng, họ đã mạo phạm giấc ngủ ngàn thu của Vạn Lịch Đế nên trở thành nạn nhân của "lời nguyền" mộ cổ. Mời độc giả xem video: Cuộc đời phi tần duy nhất “dám” đệ đơn ly hôn với Hoàng đế.

