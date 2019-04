Huyền bí thuật giả kim siêu đẳng thời Ai Cập cổ đại

Theo một số tài liệu, vào thế kỷ 2 sau công nguyên, một số thợ thủ công ở Alexandria, Ai Cập đã nghiên cứu về thuật giả kim. Họ thực hiện các thử nghiệm biến kim loại thành vàng. Do vậy, họ là những nhà giả kim đầu tiên trong lịch sử. Thợ thủ công Ai Cập cổ đại cũng thực hành thuật giả kim nhằm tăng sức mạnh tâm linh. Kế đến, người ta sử dụng sức mạnh này một cách thích hợp và không gây hại cho người khác. Do vậy, mục đích của thợ thủ công Ai Cập cổ đại không chỉ là biến kim loại thành vàng mà còn thúc đẩy sự hình thành nguồn năng lượng huyền bí trong cơ thể. Thông qua thuật giả kim, người Ai Cập cổ đại hy vọng sẽ khám phá ra khả năng chữa lành bệnh tật, giúp kéo dài sự sống. Từ đây, con người có thể đạt được cuộc sống trường sinh bất tử, sống thọ hơn so với người bình thường. Mặc dù người Ai Cập cổ đại đã có những nghiên cứu sớm nhất về thuật giả kim nhưng các nhà khoa học tìm được rất ít thông tin về sự việc này. Nhiều tài liệu bị thất truyền hoặc bị phá hủy bởi nhiều lý do. Chính vì vậy, giới khoa học vẫn chưa thể tìm được những tài liệu cho thấy người Ai Cập đã đạt được những thành tựu gì trong lĩnh vực giả kim đầy huyền bí này. Mời quý độc giả xem video: Bí kíp trường sinh: Hôn vợ mỗi sáng (nguồn: VTC1)

