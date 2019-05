Huyền bí hòn đá “linh thiêng” ban trí tuệ cho con người

Nằm ở thành phố Cork, Ireland, lâu đài Blarney trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới với kiến trúc cổ kính cũng như là nơi tồn tại một hòn đá "linh thiêng". Theo người dân địa phương, hòn đá có tên là Stone of Eloquence (Đá hùng biện). Kể từ cuối thế kỷ 18, người dân địa phương lưu truyền truyền thuyết về việc bất kỳ ai hôn hòn đá đều sẽ trở nên giỏi ăn nói, thông minh và tài giỏi hơn. Không biết truyền thuyết này có đúng sự thật hay không nhưng có rất nhiều người đến lâu đài Blarney để tận mắt nhìn thấy hòn đá "linh thiêng" và hôn lên đó để gặp được những điều tốt đẹp. Không chỉ người dân bình thường, một số người nổi tiếng cũng làm điều tương tự với hòn đá "linh thiêng" với hy vọng sẽ nhận được món quà tuyệt vời. Tuy nhiên, để có thể hôn lên hòn đá "linh thiêng", du khách sẽ phải đối mặt với thử thách lớn bởi nó nằm ở vị trí khá "hiểm hóc". Vào thời xưa, du khách muốn hôn lên hòn đá phải trèo lên đỉnh của lâu đài rồi treo ngược người lên qua một sợi dây thẳng đứng để tiếp cận hòn đá. Về sau, để đảm bảo an toàn cho du khách, quản lý lâu đài tiến hành lắp thêm sắt vào lan can và song sắt bảo vệ. Khi ấy, du khách sẽ nằm ngửa cổ ra sau và cúi xuống một khoảng cách nhất định thì mới có thể hôn vào hòn đá ở phía dưới bức tường. Thông thường, một người hôn lên hòn đá "linh thiêng" được một người khác giữ lấy để đảm bảo an toàn, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc. Dù nhiều người tin vào khả năng thần bí mà hòn đá "linh thiêng" mang đến khi hôn nó nhưng cũng có người cho rằng nó chỉ là hòn đá bình thường. Thêm nữa, hòn đá khá bẩn khiến không ít người lo lắng khi nhiều người hôn lên nó có thể gặp vấn đề về sức khỏe. Mời quý độc giả xem video: Chuyện lạ hòn đá phát sáng bí ẩn ở Đồng Nai (nguồn: VTC16)

