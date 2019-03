Bí ẩn khó giải “hòn đá của Chúa” ngàn năm không đổ

" Hòn đá của Chúa" (Vaanirai Kal) nằm ở Mahabalipuram, phía Nam Ấn Độ được thế giới biết đến khi "thách thức" định luật vật lý cũng như thời gian. Sở dĩ như vậy là vì hòn đá khổng lồ này được cho nặng khoảng 250 tấn, cao khoảng 6m và chiều ngang khoảng 5m. "Hòn đá của Chúa" nằm nguyên một vị trí khá "hiểm hóc" trong hơn 1.300 năm qua. Trên thực tế, nó nằm chênh vênh trên một mặt đồi nghiêng 45 độ. Khi nhìn hòn đá này, nhiều người cảm thấy như nó sắp sửa lăn xuống phía dưới. Tuy nhiên, "hòn đá của Chúa" lại có thể đứng cân bằng trên bề mặt diện tích rất nhỏ mà không trơn trượt, rơi xuống dưới. Một số tài liệu ghi chép rằng, người xưa từng cố gắng di chuyển hòn đá khổng lồ này nhưng không thể. Ngay cả khi họ dùng những con voi to lớn để di chuyển "hòn đá của Chúa" thì nó cũng không hề nhúc nhích. Khi tìm hiểu về hòn đá bí ẩn này, giới chuyên gia và các nhà khoa học "đau đầu" đi tìm nguồn gốc của nó. Một số chuyên gia cho rằng, "hòn đá của Chúa" được hình thành một cách tự nhiên. Tuy nhiên, một quan điểm khác cho rằng, hòn đá có một mặt khá nhẵn bóng nên suy đoán nó do con người cắt xẻ, bào mòn. Thậm chí, một giả thuyết còn nhận định tảng đá là do người ngoài hành tinh tạo ra. Trong khi các nhà khoa học chưa thể giải mã được những bí ẩn về "hòn đá của Chúa", rất nhiều du khách ghé thăm nơi này để tận mắt chiêm ngưỡng cũng như chụp những bức ảnh độc đáo. Video: Mua hòn đá 50.000 đồng được trả 2 tỷ đồng (nguồn: VTC14)

