Huyền bí bảo kiếm Trung Hoa trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Cho đến nay, lăng mộ của Tần Thủy Hoàng là một trong những bí ẩn lớn nhất thế giới. Các chuyên gia, nhà khoa học vẫn chưa thể giải mã những bí ẩn về nơi an nghỉ của hoàng đế sáng lập nhà Tần. Nguyên do là vì trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng có bố trí nhiều cạm bẫy nguy hiểm chết người, bao gồm cả dòng sông thủy ngân khiến các chuyên gia chưa thể tiếp cận một số khu vực. Tại nơi yên nghỉ của Tần Thủy Hoàng, người ta cho rằng một trong thập đại bảo kiếm cũng được mai táng cùng ông hoàng nổi tiếng Trung Hoa. Thanh bảo kiếm này có tên Thái A. Theo một số tài liệu, thanh kiếm huyền thoại này do một thợ rèn ở Giang Tô làm ra. Bảo kiếm Thái A nổi tiếng vô cùng sắc bén khi chém sắt như chém bùn. Sử sách Trung Quốc từng ghi chép về việc thanh kiếm Thái A từng được dâng lên Tần Thủy Hoàng. Sau khi thống nhất giang sơn, Tần Thủy Hoàng đã cắm thanh bảo kiếm Thái A trên núi Trâu Tịch để tế cáo trời đất. Thậm chí, ông hoàng này còn xem nó như một bảo vật trấn quốc. Tuy nhiên, tung tích của thanh kiếm Thái A trở thành bí ẩn lớn sau khi nhà Tần suy tàn. Tuy nhiên, tung tích của thanh kiếm Thái A trở thành bí ẩn lớn sau khi nhà Tần suy tàn. Một số người suy đoán rất có khả năng thanh bảo kiếm Thái A đã được mai táng cùng vô số báu vật giá trị khi Tần Thủy Hoàng băng hà. Bí mật này chỉ có thể được giải đáp khi các chuyên gia khám phá toàn diện lăng mộ của Tần Thủy Hoàng.

