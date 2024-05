Hội thảo trách nhiệm Hiến pháp thu hút nhiều nhà khoa học, chuyên gia

Ngày 31/5, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức hội thảo “Mối liên hệ giữa trách nhiệm hiến pháp, trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự” thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học, người làm công tác thực tiễn đến từ các tòa án, viện kiểm sát, các tổ chức hành nghề luật và trường đại học trong cả nước.

“Một trong những sứ mệnh của UEL là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực luật và triển khai thường xuyên các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, khi nhắc lĩnh vực luật tại UEL, mọi người thường biết đến với thế mạnh về luật tư - liên quan đến các mối quan hệ và lợi ích giữa các cá nhân. Hội thảo là cơ hội để chúng tôi thể hiện trách nhiệm đóng góp cho lĩnh vực luật công, tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, người làm thực tiễn và cả người học có môi trường để trao đổi, thảo luận về trách nhiệm hiến pháp, trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự. Từ đó có những tham mưu, kiến nghị để hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam” - PGS.TS Lê Vũ Nam chia sẻ.

Các vấn đề về trách nhiệm hiến pháp, bảo hiến, kiểm duyệt tư pháp, trách nhiệm hình sự, hình phạt... được các báo cáo viên, nhà khoa học trình bày và thảo luận sôi nổi.

Tham luận: “Trách nhiệm hiến pháp đối với người giữ chức vụ nhà nước” do Thạc sỹ Lưu Đức Quang - Khoa Luật, Trường UEL trình bày đã nêu một số khuyến nghị thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu tại hội thảo.

Hội thảo gồm 2 phiên, phiên thứ nhất do PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng khoa Luật, UEL; PGS.TS Trịnh Tiến Việt - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, ĐHQG Hà Nội; PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện - Giảng viên cao cấp, UEL điều hành, với 3 tham luận: “Trách nhiệm hiến pháp đối với người giữ chức vụ nhà nước” do Thạc sỹ Lưu Đức Quang - Khoa Luật, UEL trình bày; “Bảo hiến, kiểm duyệt tư pháp - cơ sở của trách nhiệm hiến pháp, trách nhiệm hành chính” do PGS.TS Đỗ Minh Khôi - Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế TPHCM trình bày; “Bàn về trách nhiệm hiến pháp” do PGS.TS Nguyễn Cảnh Hợp - Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Luật TP HCM trình bày.