Hội An đứng đầu top thành phố tốt nhất thế giới năm 2019

Tạp chí du lịch Travel + Leisure nổi tiếng của Mỹ vừa công bố bầu chọn của các độc giả về top 15 thành phố tốt nhất thế giới năm 2019. Kết quả cho thấy, thành phố Hội An của Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng năm nay. Sau 2 năm liên tiếp giữ vị trí quán quân, San Miguel de Allende - một ốc đảo ở vùng cao nguyên trung tâm của Mexico, đã phải nhường lại danh hiệu “thành phố tốt nhất thế giới” cho đô thị cổ Hội An của Việt Nam. Travel + Leisure liệt kê những yếu tố khiến du khách bị “mê hoặc” bởi Hội An. Đầu tiên là sự thuận tiện trong mua sắm: “Bạn có thể có bất cứ thứ gì theo yêu cầu”. Thứ hai là sự phong phú về ẩm thực. Một số du khách cho rằng Hội An là nơi tốt nhất ở Việt Nam để trải nghiệm ẩm thực, thậm chí với cả những người ăn chay. Thêm nữa, do cấm ôtô nên du khách có thể thoải mái tản bộ trên những con đường ở trung tâm thành phố, tận hưởng không khí tuyệt vời của đô thị cổ ven sông. 1. Thành phố Hội An, Việt Nam. Số điểm: 90,39 2. Thành phố San Miguel de Allende, Mexico. Số điểm: 90,23 3. Thành phố Chiang Mai, Thái Lan. Số điểm: 89,56. 4. Thành phố Mexico City, Mexico. Số điểm: 89,30. 5. Thành phố Oaxaca, Mexico. Số điểm: 89,16. 6. Thành phố Ubud, Indonesia. Số điểm: 89,08. 7. Thành phố Tokyo, Nhật Bản. Số điểm: 88,95. 8. Thành phố Kyoto, Nhật Bản. Số điểm: 88,42. 9. Thành phố Florence, Italy. Số điểm: 88,26. 10. Thành phố Udaipur, Ấn Độ. Số điểm: 87,80. 11. Thành phố Rome, Italy. Số điểm: 87,34. 12. Thành phố Charleston, bang South Carolina, Mỹ. Số điểm: 87,04. 13. Thành phố Seville, Tây Ban Nha. Số điểm: 86,65. 14. Thành phố Santa Fe, bang New Mexico, Mỹ. Số điểm: 86,59. 15. Thành phố Bangkok, Thái Lan. Số điểm: 86,59.

Tạp chí du lịch Travel + Leisure nổi tiếng của Mỹ vừa công bố bầu chọn của các độc giả về top 15 thành phố tốt nhất thế giới năm 2019. Kết quả cho thấy, thành phố Hội An của Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng năm nay. Sau 2 năm liên tiếp giữ vị trí quán quân, San Miguel de Allende - một ốc đảo ở vùng cao nguyên trung tâm của Mexico, đã phải nhường lại danh hiệu “thành phố tốt nhất thế giới” cho đô thị cổ Hội An của Việt Nam. Travel + Leisure liệt kê những yếu tố khiến du khách bị “mê hoặc” bởi Hội An. Đầu tiên là sự thuận tiện trong mua sắm: “Bạn có thể có bất cứ thứ gì theo yêu cầu”. Thứ hai là sự phong phú về ẩm thực. Một số du khách cho rằng Hội An là nơi tốt nhất ở Việt Nam để trải nghiệm ẩm thực, thậm chí với cả những người ăn chay. Thêm nữa, do cấm ôtô nên du khách có thể thoải mái tản bộ trên những con đường ở trung tâm thành phố, tận hưởng không khí tuyệt vời của đô thị cổ ven sông. 1. Thành phố Hội An , Việt Nam. Số điểm: 90,39 2. Thành phố San Miguel de Allende, Mexico. Số điểm: 90,23 3. Thành phố Chiang Mai, Thái Lan. Số điểm: 89,56. 4. Thành phố Mexico City, Mexico. Số điểm: 89,30. 5. Thành phố Oaxaca, Mexico. Số điểm: 89,16. 6. Thành phố Ubud, Indonesia. Số điểm: 89,08. 7. Thành phố Tokyo, Nhật Bản. Số điểm: 88,95. 8. Thành phố Kyoto, Nhật Bản. Số điểm: 88,42. 9. Thành phố Florence, Italy. Số điểm: 88,26. 10. Thành phố Udaipur, Ấn Độ. Số điểm: 87,80. 11. Thành phố Rome, Italy. Số điểm: 87,34. 12. Thành phố Charleston, bang South Carolina, Mỹ. Số điểm: 87,04. 13. Thành phố Seville, Tây Ban Nha. Số điểm: 86,65. 14. Thành phố Santa Fe, bang New Mexico, Mỹ. Số điểm: 86,59. 15. Thành phố Bangkok, Thái Lan. Số điểm: 86,59.