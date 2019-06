Hình độc về nhà máy dệt hiện đại nhất Sài Gòn thập năm 1962

Mặt tiền nhà máy dệt Vinatexco ở Sài Gòn năm 1962, nay đây là Công ty cổ phần Dệt may Thắng Lợi (Vigatexco) trên đường Trường Chinh, giáp sân bay Tân Sơn Nhất.Khu nhà xưởng của nhà máy dệt Vinatexco nhìn từ bên ngoài hàng rào nhà máy. Nữ công nhân làm việc tại một phân xưởng của nhà máy. Với hệ thống máy móc nhập ngoại tiên tiến, đây là nhà máy dệt hiện đại bậc nhất của miền Nam thời điểm năm 1962. Sau ngày thống nhất đất nước, nhà máy được chính quyền mới tiếp quản và mang tên mới là Thắng Lợi. Vào thời Đổi mới, dệt may Thắng Lợi là một thương hiệu Việt có tiếng tăm trong khu vực. Vào năm 2015, một kế hoạch chuyển đổi khu đất của Công ty cổ phần Dệt may Thắng Lợi thành khu dân cư hỗn hợp đã được đề xuất với số vốn hàng nghìn tỉ đồng. Mời quý độc giả xem clip: Vẻ đẹp kiến trúc TP HCM.

