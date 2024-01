Hình độc chưa từng biết về thị xã Cẩm Phả năm 1997

Ba nữ cầu thủ trẻ đá bóng trong cơn mưa lớn ở thị xã Cẩm Phả năm 1997. Gia đình họ làm việc tại các mỏ than ở địa phương. Ảnh: In Pictures Ltd./Corbis via Getty Images. Nhóm nữ sinh cầm quốc kỳ Việt Nam diễu hành trong một sự kiện ở thị xã Cẩm Phả. Các thiếu niên cầm cờ đỏ tham gia sự kiện. Các nữ công nhân chất than antraxit lên sà lan tại cảng than ở thị xã Cẩm Phả. Công việc được thực hiện hoàn toàn thủ công. Khuôn mặt lấm lem bụi than của người công nhân đất mỏ. Một nữ công nhân nhặt than từ bãi thải than. Khu vực phân loại than bằng máy lắc. Các toa xe được dùng để vận chuyển than từ mỏ ra cảng. Bữa trưa của các công nhân ở kho than. Người công nhân đeo mặt nạ bảo hộ làm sạch dây xích neo tàu bằng máy phun cát tại bãi vận chuyển. Mời quý độc giả xem video: Nét đẹp làng gốm Phù Lãng | VTV4.

