Hình ảnh cực quý về Việt Nam cuối thế kỷ 19 trong sách cổ (2)

Lễ khánh thành nhà kèn ở vườn hoa Paul Bert, Hà Nội năm 1891. Chùa Báo Ân, người Pháp gọi là chùa Khổ Hình, ở vị trí ngày nay là tòa nhà Bưu điện Hà Nội, 1887. Cổng doanh trại Hiến binh ở Hà Nội, 1894. Trường thi Nam Định trong kỳ thi Hương 1894. Những người trúng tuyển kỳ thi Hương làm lễ bái. Khung cảnh bến Bính Hải Phòng với con tàu lớn và khách sạn của hãng vận tải đường sông Messageries Fluviales trên bờ sông, 1894. Bến Bính trong tranh in bản khắc, 1891. Lối vào một đường hầm ở mỏ than Kế Bào, Vân Đồn năm 1893. Các nhà xưởng ở khu vực mỏ than Kế Bào, 1893. Bản đồ khu vực trung tâm Hà Nội năm 1889. Bản đồ Hải Phòng năm 1889. Trang bìa ấn phẩm "Xứ Bắc Kỳ xưa - 1890-1894".

