Hé lộ top bí ẩn lạ lùng trong cuộc đời thiên tài Stephen Hawking

Stephen Hawking sinh ngày 8/1/1942 tại Oxford, Anh quốc. Cha mẹ của ông đều là cựu sinh viên của đại học Oxford danh giá: ông Franklin Hawking là cử nhân ngành Y, còn bà Isobel Hawking theo học ngành Triết, Chính trị và Kinh tế học. Đặc biệt, ngày sinh của Stephen Hawking cũng là ngày mất của Galileo Galilei, một nhà thiên văn học, vật lý học, toán học và triết học người Ý, một nhân vật đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng khoa học của nhân loạ.Ngày mất của Stephen Hawking là 14 tháng 03 năm 2018. Đó cũng là ngày sinh của Albert Einstein, nhà vật lý vĩ đại người Đức, cha đẻ của thuyết tương đối tổng quát. Stephen Hawking thích học môn toán bởi theo ông thì nó là môn học có tính chính xác và rõ ràng nhất. Thế nhưng, cả cha và mẹ ông đều theo ngành y và muốn con trai nối nghiệp. Họ đều là cựu sinh viên của Oxford và cũng muốn Stephen theo học ngôi trường này. Stephen quyết không chịu học ngành y nhưng vấn đề là Oxford lúc đó lại không có chuyên ngành toán. Cuối cùng ông đã thỏa thuận với cha mình và đồng ý tới Oxford để theo học ngành Vật lý vì nó cũng khá chính xác. Stephen Hawking sống đến tận bây giờ là một kỳ tích. Ông từng bị suy nhược cơ thể rất nặng và các bác sĩ đã chẩn đoán ông mắc căn bệnh hiểm nghèo ALS, sống không quá tuổi 23. Thế nhưng, bằng những nỗ lực của chính bản thân cùng sự chăm sóc của người vợ, ông đã sống được thêm hơn 50 năm và cống hiến những điều vĩ đại cho khoa học thế giới. Stephen Hawking luôn tin rằng có một sự sống thông minh khác giống như con người tồn tại bên ngoài Trái đất. Năm 2008, ông đã chia sẻ quan điểm này đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ NASA. Trong suốt cuộc đời mình, Stephen Hawking từng giành nhiều giải thưởng danh giá như giải Albert Einstein, giải Wolf, Huân chương Copley và giải Vật lý Cơ bản. Năm 2009, ông được tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng Huân chương Tự do Tổng thống. Dấu ấn khiến ông trở thành "ngôi sao" toàn cầu là khi hoàn thiện và xuất bản cuốn sách Lược sử Thời gian - A Brief History of Time. Tuyệt tác này đã bán được 10 triệu bản, dịch ra 40 ngôn ngữ khác nhau, nằm trong Sách Kỷ lục Guinness vì đã 237 tuần (tương đương 4,5 năm) liên tiếp đứng đầu danh sách Sách Bán Chạy Nhất do tờ Sunday Times bình chọn. Hơn ai hết, Stephen Hawking hiểu về tình hình bệnh tật của mình. Ông cũng đã có lần nói tới dấu chấm hết của cuộc đời: "Tôi đã sống mà gần kề cái chết suốt 49 năm qua. Tôi không sợ chết, nhưng tôi vẫn chưa vội ra đi đâu. Tôi vẫn muốn làm rất nhiều việc trước khi từ giã cõi đời". Chính phủ Anh đã công bố quyết định lưu giữ các công trình khoa học và vật dụng cá nhân của Stephen Hawking tại Đại học Thư viện ở Cambridge, nơi ông từng sinh sống để tôn vinh những đóng góp của "ông hoàng vật lý" dành cho nhân loại. Mời các bạn xem video: Lola June - Thiên tài hội họa 2 tuổi người Mỹ. Nguồn: THĐT

Stephen Hawking sinh ngày 8/1/1942 tại Oxford, Anh quốc. Cha mẹ của ông đều là cựu sinh viên của đại học Oxford danh giá: ông Franklin Hawking là cử nhân ngành Y, còn bà Isobel Hawking theo học ngành Triết, Chính trị và Kinh tế học. Đặc biệt, ngày sinh của Stephen Hawking cũng là ngày mất của Galileo Galilei, một nhà thiên văn học, vật lý học, toán học và triết học người Ý, một nhân vật đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng khoa học của nhân loạ. Ngày mất của Stephen Hawking là 14 tháng 03 năm 2018. Đó cũng là ngày sinh của Albert Einstein, nhà vật lý vĩ đại người Đức, cha đẻ của thuyết tương đối tổng quát. Stephen Hawking thích học môn toán bởi theo ông thì nó là môn học có tính chính xác và rõ ràng nhất. Thế nhưng, cả cha và mẹ ông đều theo ngành y và muốn con trai nối nghiệp. Họ đều là cựu sinh viên của Oxford và cũng muốn Stephen theo học ngôi trường này. Stephen quyết không chịu học ngành y nhưng vấn đề là Oxford lúc đó lại không có chuyên ngành toán. Cuối cùng ông đã thỏa thuận với cha mình và đồng ý tới Oxford để theo học ngành Vật lý vì nó cũng khá chính xác. Stephen Hawking sống đến tận bây giờ là một kỳ tích. Ông từng bị suy nhược cơ thể rất nặng và các bác sĩ đã chẩn đoán ông mắc căn bệnh hiểm nghèo ALS, sống không quá tuổi 23. Thế nhưng, bằng những nỗ lực của chính bản thân cùng sự chăm sóc của người vợ, ông đã sống được thêm hơn 50 năm và cống hiến những điều vĩ đại cho khoa học thế giới. Stephen Hawking luôn tin rằng có một sự sống thông minh khác giống như con người tồn tại bên ngoài Trái đất. Năm 2008, ông đã chia sẻ quan điểm này đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ NASA. Trong suốt cuộc đời mình, Stephen Hawking từng giành nhiều giải thưởng danh giá như giải Albert Einstein, giải Wolf, Huân chương Copley và giải Vật lý Cơ bản. Năm 2009, ông được tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng Huân chương Tự do Tổng thống. Dấu ấn khiến ông trở thành "ngôi sao" toàn cầu là khi hoàn thiện và xuất bản cuốn sách Lược sử Thời gian - A Brief History of Time. Tuyệt tác này đã bán được 10 triệu bản, dịch ra 40 ngôn ngữ khác nhau, nằm trong Sách Kỷ lục Guinness vì đã 237 tuần (tương đương 4,5 năm) liên tiếp đứng đầu danh sách Sách Bán Chạy Nhất do tờ Sunday Times bình chọn. Hơn ai hết, Stephen Hawking hiểu về tình hình bệnh tật của mình. Ông cũng đã có lần nói tới dấu chấm hết của cuộc đời: "Tôi đã sống mà gần kề cái chết suốt 49 năm qua. Tôi không sợ chết, nhưng tôi vẫn chưa vội ra đi đâu. Tôi vẫn muốn làm rất nhiều việc trước khi từ giã cõi đời". Chính phủ Anh đã công bố quyết định lưu giữ các công trình khoa học và vật dụng cá nhân của Stephen Hawking tại Đại học Thư viện ở Cambridge, nơi ông từng sinh sống để tôn vinh những đóng góp của "ông hoàng vật lý" dành cho nhân loại. Mời các bạn xem video: Lola June - Thiên tài hội họa 2 tuổi người Mỹ. Nguồn: THĐT