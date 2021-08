Hé lộ chuyện tình đẹp như mơ của nữ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris

Bà Kamala Harris - một người Mỹ mang hai dòng máu Ấn Độ và Jamaica đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên, người da màu đầu tiên đồng thời cũng là người phụ nữ gốc Nam Á đầu tiên được bầu làm Phó Tổng thống Mỹ. Cùng với những kỷ lục này, chồng của bà Kamala Harris là ông Doug Emhoff cũng có tên trong danh sách kỉ lục khi trở thành phu quân Phó Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Ngoài ra, ông còn là người Do Thái đầu tiên trong lịch sử kết hôn với một Tổng thống hay Phó Tổng thống của nước Mỹ. Ông Doug Emhoff, người New York được biết là một luật sư có tiếng. Ông đại diện cho các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế cũng như những người có ảnh hưởng nhất hiện nay trong các tranh chấp kinh doanh phức tạp, bất động sản và sở hữu trí tuệ. Từ các cuộc đua vào Thượng viện đến tranh cử Tổng thống, ông Emhoff đều ở bên cạnh bà Harris. Ông đã đóng một vai trò tích cực trong chiến dịch tranh cử chức Phó tổng thống của bà Harris và dẫn đầu các nhà gây quỹ. Điều thú vị là họ gặp nhau lần đầu tiên trong cuộc hẹn hò bí mật do người bạn của bà Harris lên kế hoạch ở San Francisco năm 2013. Cả hai nhanh chóng có cảm tình với nhau. “Khoảnh khắc gặp Kamala, tôi biết rằng mình đã yêu. Không chỉ bởi Kamala là người phụ nữ ấm áp, vui tính, nhân hậu, mà còn bởi cô ấy quyết tâm chiến đấu vì những điều mà cô ấy tin tưởng”, ông Emhoff nói. “Buổi sáng sau buổi hẹn hò đầu tiên, Douglas Emhoff đã gửi email cho tôi danh sách những ngày ông ý rảnh rỗi trong vài tháng tiếp theo”, bà Harris tâm sự trên Instagram vào ngày sinh nhật của ông Emhoff năm 2020. Và họ đã làm cho những ngày tháng đó trở nên ý nghĩa. Chưa đầy 1 năm sau, ông Emhoff cầu hôn bà Harris trong căn hộ của bạn gái. Trong một cuộc họp báo, Harris đã tiết lộ về việc đính hôn của mình khi đang giữ chức vụ Tổng chưởng lý của California. Trên thực tế, bà Harris không phải là người vợ đầu tiên của ông Emhoff mà trước đó ông đã có một đời vợ và hai con. Khi xác định sẽ kết hôn, bà Kamala Harris trải qua một khoảnh khắc quan trọng, đó là màn ra mắt trước Cole và Ella - con riêng của ông Emhoff. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Emhoff cho biết, các con của ông gọi bà Harris là “mẹ Kamala” chứ không phải mẹ kế. Hơn thế nữa, người vợ cũ của ông Emhoff cũng rất thân thiện với vợ sau của chồng. Tháng 8/2014, cặp đôi kết hôn trong một đám cưới ấm cúng tại một tòa án ở Santa Barbara, California. Vì ông Emhoff thuộc dòng dõi Do Thái nên họ đã làm theo nghi lễ đám cưới của người Do Thái.





