Hé lộ bí mật động trời Từ Hi Thái Hậu che giấu suốt đời

Từ Hi Thái hậu (1835 - 1908) xuất thân từ Mãn quân Tương Lam kỳ. Sau khi Hàm Phong Đế qua đời, bà được tấn phong Tháпh mẫu Hoàng Thái hậu, nhập vào Mãn quân Tương Hoàng kỳ (một trong 8 kỳ của nhà Thanh). Năm 1861, Thái hậu phế trừ quyền lực đối đầu, chính thức buông rèm nhiếp chính, mở ra những giai thoại mới cho triều nhà Thanh. Cho đến thời hậu thế về sau, những câu chuyện về Từ Hi Thái hậu vẫn là điều khiến công chúng tò mò, đặc biệt là đời sống riêng tư. Chúng ta đều biết một đại thái giám rất nổi tiếng bên cạnh Từ Hi Thái Hậu tên là Lý Liên Anh. Đây chính là tâm phúc của Từ Hi Thái Hậu, chuyên làm những chuyện hệ trọng và được Thái hậu vô cùng tin tưởng, còn hơn cả người con trai Ái Tân Giác La Tải Thuần, tức Đồng Trị đế sau này. Lý Liên Anh rất thông minh, thường xuyên làm "người phát ngôn" cho Từ Hi Thái Hậu, nghĩ ra nhiều kế sách và đồng hành cùng Thái hậu lên nắm quyền chấp chính hậu cung lẫn triều đình nhà Thanh. Song hậu nhân luôn có thắc mắc là Từ Hi Thái Hậu mất chồng lúc 20 tuổi, vậy bà đành chấp nhận an phận thủ thường đến già sao? Thật vậy! Mặc dù có Lý Liên Anh bầu bạn và cuộc sống sung túc, nhưng có lẽ vẫn không thể khỏa lấp sự cô đơn và trống rỗng trong tâm trí của Từ Hi Thái Hậu. Nhiều thông tin truyền miệng rằng Từ Hi Thái Hậu "bao nuôi" rất nhiều tình nhân trong cung, mãi đến khi có tuổi, giường của bà cũng không thể thiếu đi hơi ấm nam nhân. Nhưng tất cả những điều này lại không được chứng thực. Sau sự sụp đổ của nhà Thanh, bí mật cuối cùng đã được tiết lộ. Một thái y trong cung đã nói ra bí mật trước khi qua đời. Hóa ra Từ Hi Thái Hậu không chỉ sinh một đứa con trước đó, mà còn từng mang thai ở tuổi 46. Nhưng đứa bé này từ đâu mà có? Câu hỏi vẫn là một ẩn số. Từ Hi Thái Hậu luôn có những người đàn ông xung quanh và bà đã không an phận thủ thường. Điều này cũng dễ hiểu vì cung cấm chứa đựng rất nhiều mặt tối mà chúng ta không thể biết hết được. Các thái y sau khi phát hiện Từ Hi Thái Hậu mang thai cũng không dám nói ra, làm trái sẽ mang họa sát thân. Nếu bí mật động trời này được truyền ra ngoài, Từ Hi Thái Hậu 46 tuổi còn mang thai mà không giữ trọn đức hạnh, đây là trò đùa lớn nhất của Thanh triều. Thời điểm đó, một thái y không hiểu nguyên tắc sâu xa đằng sau chuyện động trời này nên đã tiết lộ phong phanh. Song thái y nhỏ nhoi làm sao chống chọi lại một Từ Hi Thái Hậu quyền cao chức trọng. Thế là vị thái y ngốc nghếch này đã bị bắt và âm thầm xử tử. Thái y khác đương nhiên thông minh hơn, sau khi bắt mạch và phát hiện ánh mắt Từ Hi Thái Hậu đang nhìn mình đầy thâm thúy, sau đó liền nhét vào tay thái giám Lý Liên Anh gói thuốc để khiến thai nhi không còn nữa. Sau khi Từ Hi Thái Hậu âm thầm bỏ đi đứa bé trong bụng, chuyện này cứ như vậy trôi qua. >>> Xem thêm video: Tại sao người Trung Quốc xưa “nghiện” dùng gối sứ thay vì gối bông? Nguồn: Kienthucnet.

Từ Hi Thái hậu (1835 - 1908) xuất thân từ Mãn quân Tương Lam kỳ. Sau khi Hàm Phong Đế qua đời, bà được tấn phong Tháпh mẫu Hoàng Thái hậu, nhập vào Mãn quân Tương Hoàng kỳ (một trong 8 kỳ của nhà Thanh). Năm 1861, Thái hậu phế trừ quyền lực đối đầu, chính thức buông rèm nhiếp chính, mở ra những giai thoại mới cho triều nhà Thanh. Cho đến thời hậu thế về sau, những câu chuyện về Từ Hi Thái hậu vẫn là điều khiến công chúng tò mò, đặc biệt là đời sống riêng tư. Chúng ta đều biết một đại thái giám rất nổi tiếng bên cạnh Từ Hi Thái Hậu tên là Lý Liên Anh. Đây chính là tâm phúc của Từ Hi Thái Hậu, chuyên làm những chuyện hệ trọng và được Thái hậu vô cùng tin tưởng, còn hơn cả người con trai Ái Tân Giác La Tải Thuần, tức Đồng Trị đế sau này. Lý Liên Anh rất thông minh, thường xuyên làm "người phát ngôn" cho Từ Hi Thái Hậu, nghĩ ra nhiều kế sách và đồng hành cùng Thái hậu lên nắm quyền chấp chính hậu cung lẫn triều đình nhà Thanh. Song hậu nhân luôn có thắc mắc là Từ Hi Thái Hậu mất chồng lúc 20 tuổi, vậy bà đành chấp nhận an phận thủ thường đến già sao? Thật vậy! Mặc dù có Lý Liên Anh bầu bạn và cuộc sống sung túc, nhưng có lẽ vẫn không thể khỏa lấp sự cô đơn và trống rỗng trong tâm trí của Từ Hi Thái Hậu. Nhiều thông tin truyền miệng rằng Từ Hi Thái Hậu "bao nuôi" rất nhiều tình nhân trong cung, mãi đến khi có tuổi, giường của bà cũng không thể thiếu đi hơi ấm nam nhân. Nhưng tất cả những điều này lại không được chứng thực. Sau sự sụp đổ của nhà Thanh, bí mật cuối cùng đã được tiết lộ. Một thái y trong cung đã nói ra bí mật trước khi qua đời. Hóa ra Từ Hi Thái Hậu không chỉ sinh một đứa con trước đó, mà còn từng mang thai ở tuổi 46. Nhưng đứa bé này từ đâu mà có? Câu hỏi vẫn là một ẩn số. Từ Hi Thái Hậu luôn có những người đàn ông xung quanh và bà đã không an phận thủ thường. Điều này cũng dễ hiểu vì cung cấm chứa đựng rất nhiều mặt tối mà chúng ta không thể biết hết được. Các thái y sau khi phát hiện Từ Hi Thái Hậu mang thai cũng không dám nói ra, làm trái sẽ mang họa sát thân. Nếu bí mật động trời này được truyền ra ngoài, Từ Hi Thái Hậu 46 tuổi còn mang thai mà không giữ trọn đức hạnh, đây là trò đùa lớn nhất của Thanh triều. Thời điểm đó, một thái y không hiểu nguyên tắc sâu xa đằng sau chuyện động trời này nên đã tiết lộ phong phanh. Song thái y nhỏ nhoi làm sao chống chọi lại một Từ Hi Thái Hậu quyền cao chức trọng. Thế là vị thái y ngốc nghếch này đã bị bắt và âm thầm xử tử. Thái y khác đương nhiên thông minh hơn, sau khi bắt mạch và phát hiện ánh mắt Từ Hi Thái Hậu đang nhìn mình đầy thâm thúy, sau đó liền nhét vào tay thái giám Lý Liên Anh gói thuốc để khiến thai nhi không còn nữa. Sau khi Từ Hi Thái Hậu âm thầm bỏ đi đứa bé trong bụng, chuyện này cứ như vậy trôi qua. >>> Xem thêm video: Tại sao người Trung Quốc xưa “nghiện” dùng gối sứ thay vì gối bông? Nguồn: Kienthucnet.