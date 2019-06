Hé lộ bí mật động trời chỉ có trong hồi ký của Hitler

Không chỉ là nhà độc tài khét tiếng gây ra hàng loạt tội ác chống lại nhân loại, trùm phát xít Hitler còn được biết đến là tác giả cuốn hồi ký bán chạy có tựa đề Mein Kampf (Cuộc tranh đấu của tôi). Nhà độc tài Hitler viết cuốn hồi ký này năm 1924 trong khi ngồi tù thì tham gia cuộc đảo chính nhà hàng bia (Munich Beer Hall Putsch) năm 1923. Ban đầu, trùm phát xít Hitler đặt tựa đề cho cuốn hồi ký là "4 năm chiến đấu chống lại sự Dối trá, Ngu dốt và Hèn nhát". Về sau, y mới đổi tên sách sang Mein Kampf. Cuốn hồi ký Mein Kampf của Hitler lần đầu được xuất bản vào năm 1924. Tuy nhiên, lần ra mắt sách này không thành công. Phải đến năm 1933, Hitler lên nắm quyền ở Đức thì cuốn hồi ký Mein Kampf mới thực sự được biết đến rộng rãi. Thậm chí, nó trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất khi ấy. Theo một thống kể, kể từ năm 1933 - 1939, 5,2 triệu bản cuốn sách Mein Kampf được in ra. Cuốn hồi ký của Hitler được dịch sang 11 thứ tiếng. Bất chấp cuốn sách được in với số lượng lớn và lưu hành rộng rãi, dư luận lên án mạnh mẽ Hitler bởi những tư tưởng phát xít mà nhà độc tài này thể hiện trong đó. Cụ thể, nội dung cuốn hồi ký Mein Kampf do Hitler viết vừa kể chuyện cuộc đời của y cũng như tư tưởng chính trị đề cao chủng tộc Aryan thuần khiết. Hitler thể hiện tư tưởng phân biệt chủng tộc, kích động và bài Do Thái trong cuốn hồi ký Mein Kampf. Nhà độc tài này cho rằng, mọi vấn đề nước Đức gặp phải sau thất bại trong Thế chiến 1 có nguyên nhân lớn là do người Do Thái gây ra. Tư tưởng thù địch của Hitler với người Do Thái được xem như một phần kế hoạch phác thảo của hắn cho đế chế phát xít mà y xây dựng sau khi lên nắm quyền ở Đức. Video: Hitler còn sống sau Thế chiến 2 (nguồn: VTC14)

