Hé lộ bi kịch cuộc đời 10 thần đồng nhí nổi tiếng lịch sử

1. William James Sidis sinh ra tại New York vào ngày 1/4/1898 trong một gia đình người Nga nhập cư. Năm 8 tuổi, thần đồng nhí đã có thể nói 8 ngôn ngữ, sau đó, cậu còn sáng tạo ra một ngôn ngữ của riêng mình mà cậu gọi là 'Vendergood'. Khi mới 9 tuổi, cậu bé được nhận vào học tại Đại học Harvard. Chỉ số IQ của Sidis dao động từ 250 đến 300, được cho là người có IQ cao nhất thế giới. Nhưng vì quá thông minh, Sidis đã phải chịu áp lực cực lớn từ phía truyền thông và thường xuyên bị bạn bè trêu chọc. Sau khi tốt nghiệp, cậu cố gắng sống cuộc sống của một công dân bình thường, cố gắng chạy trốn khỏi đám đông. Sidis sử dụng tên giả và liên tục thay đổi công việc, nơi ở mỗi khi bị ai đó nhận ra. Năm 46 tuổi, ông được phát hiện đã mất vì bị xuất huyết não. 2. Aaron Swartz. Ở tuổi 14, Aaron Swartz đã tạo ra một công cụ cơ bản của Internet mang tên RSS, một phần mềm cho phép người dùng đăng ký thông tin trực tuyến. Ngay từ khi còn trẻ, anh đã cho thấy bản thân là một nhân tố quan trọng, đóng góp cho sự ra đời và phát triển của mạng Internet khi còn ở tuổi thiếu niên. Thế nhưng, cuộc đời của anh đã "rẽ hướng" không mấy tốt đẹp vào năm 2011. Khi ấy, anh đã đột nhập vào mạng lưới chính phủ và làm rò rỉ hàng loạt tài liệu mật ra bên ngoài. Hành động này đã khiến Swartz bị chính phủ liên bang truy tố và kết tội khi mới ngoài 20 tuổi. 3. Robert Peace. Ngay từ khi mới học nhà trẻ, Peace đã được mệnh danh là "giáo sư" bởi sự thông minh hơn người. Thậm chí, khi một giám đốc điều hành gặp gỡ Peace tại một bữa tiệc, người này còn đưa cho anh 1 tấm séc, đề nghị chi trả toàn bộ học phí cho Peace vì quá ấn tượng với tài năng của chàng trai này. Tuy nhiên, mọi thứ đã chuyển biến khác với những gì mọi người mong đợi. Dù được nhận vào Đại học Yale danh giá, Peace lại không tập trung vào việc học mà lại đi buôn ma tuý và bị bắn chết trong nhà kính trồng cần sa vào năm 2011 khi mới 30 tuổi. 4. Ervin Nyiregyhazi là một thần đồng âm nhạc vô cùng tài năng. Khi mới lên 3 tuổi, ông đã có thể sáng tác nhạc. Năm lên 8, ông được mời đến biểu diễn tại Cung điện Buckingham của Hoàng gia Anh và nhiều cung điện hoàng gia khác. Tuy nhiên, cuộc sống của Nyiregyhazi từ nhỏ đã không mấy hạnh phúc. Ông sinh ra tại Budapest bởi một người cha thờ ơ, lăng nhăng và một người mẹ độc đoán, lợi dụng tài năng của con mình. 17 tuổi, Nyiregyhazi sang Mỹ, bắt đầu chuỗi ngày bi kịch khi liên tiếp thất bại rồi mắc chứng sợ sân khấu. Ông kết hôn 10 lần trước khi qua đời năm 1987. 5. Barbara Newhall Follett (Mỹ). Khi mới 3 tuổi, Barbara đã bộc lộ niềm đam mê với các con chữ. Năm 12 tuổi, Follett hoàn thành cuốn "The House Without Windows". Cuốn sách được xuất bản, ngay lập tức trở thành sách bán chạy nhất. Tuy nhiên, sau khi cha mẹ ly hôn, thần đồng sống trong cảnh túng thiếu. Bà tiếp tục sáng tác rồi kết hôn. Năm 25 tuổi, bà cãi nhau với chồng rồi bỏ đi trong đêm. Kể từ đó, không ai còn nhìn thấy hay nghe tin tức về bà. 6. Natalia Strelchenko đã phải chịu số phận bi thảm do người chồng bạo hành, ghen tuông. Là thần đồng piano, Strelchenko ra mắt năm 12 tuổi và nhanh chóng nổi tiếng trên thế giới. Năm 2007, Strelchenko gặp John Martin khi biểu diễn chung. Sau khi Strelchenko ly hôn và Martin bỏ người vợ thứ hai, họ kết hôn, sống tại Manchester (Anh). Cuộc hôn nhân này không êm ấm. Martin trở nên bạo lực, muốn vợ từ bỏ sự nghiệp, chuyên tâm nội trợ. Cưới nhau được hai năm, ông ta đã sát hại vợ. 7. Walter Pitts chào đời năm 1923 trong một gia đình nghèo ở Detroit, Michigan, Mỹ. Thời nhỏ, Pitts thường xuyên bị đánh đập. Bố mẹ ông còn ép con bỏ học để đi làm kiếm tiền. Pitts thường trốn trong thư viện gần đó. Đến 12 tuổi, thần đồng tự học tiếng Hy Lạp, Latin, Toán logic. Dù không tốt nghiệp trung học, năm 1943, Walter Pitts nhận bằng tiến sĩ từ MIT. Những ý tưởng của ông về điều khiển học và trí tuệ nhân tạo giúp mở ra kỷ nguyên máy tính. Tuy nhiên, Pitts đã trở nên nghiện rượu và qua đời vì bệnh xơ gan năm 1969. 8. Sergey Reznichenko bắt đầu học đọc từ năm 2 tuổi. 13 tuổi, thần đồng trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trên chương trình Brainiest Kid, phiên bản Nga. Reznichenko có tài năng xuất chúng ở mọi lĩnh vực. Anh viết thơ, giỏi toán, khoa học, theo học Kinh tế học tại ĐH Quốc gia Zaporizhzhya (Ukraine) khi mới 15 tuổi. Tuy nhiên, mẹ của Reznichenko được cho là thành viên của một giáo phái cực đoan, bà tách con khỏi những người bạn cùng tuổi. Lên đại học, để thoát khỏi mẹ, Reznichenko bắt đầu sử dụng chất kích thích, đắm mình trong thế giới ảo. Anh ta trầm cảm, ngày càng ảo tưởng, luôn nghĩ mình là một vị thần rồi nhảy khỏi cửa sổ và thiệt mạng. 9. Philippa Schuyler. 4 tuổi, thần đồng có thể chơi nhạc Mozart và có IQ 180. Nhưng tài năng của bà nhanh chóng dẫn đến bi kịch. Mẹ bà thường xuyên đánh đập, không cho con chơi với người khác để tập trung luyện tập. Sinh ra trong gia đình có mẹ là người da trắng, bố là người da đen khiến sự nghiệp âm nhạc của Schuyler đình trệ. Định kiến sắc tộc khiến bà không dám để lộ danh tính thật. Sau này, Schuyler từ bỏ piano, trở thành nhà báo và qua đời trong một tai nạn trực thăng. 10. Brandenn Bremmer biết đọc khi mới 18 tháng tuổi. 3 tuổi, anh biết chơi piano. 10 tuổi, Bremmer tốt nghiệp trung học và vào đại học năm 11 tuổi. Trí thông minh cùng tài năng âm nhạc của thần đồng người Mỹ khiến nhiều người ấn tượng. Nhưng năm 2005, trong khi đang học ngành bác sĩ gây mê, Brandenn Bremmer đã chết trong phòng riêng do vết thương từ súng tự gây ra. Mọi người cho rằng anh tự sát. Không ai biết được lí do gì khiến cho thiên tài này đi đến kết cục như vậy.

