Cuộc sống ở Việt Nam thập niên 1990 qua ảnh của Michael Crabtree

Ngã tư Cát Linh - Tôn Đức Thắng ở Hà Nội, Việt Nam thập niên 1990. Ảnh: Michael Crabtree/ Getty Images. Ngã tư Cát Linh - Tôn Đức Thắng nhìn từ phía Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội. Cầu Trung Đạo và Ngọ Môn ở Hoàng thành Huế thập niên 1990. Trong chợ Đông Ba ở Huế. Những người thợ đánh bóng tượng đá tại một xưởng làm tượng ở Huế. Người thợ làm việc trong tiệm may ở phố cổ Hội An. Cửa hàng rau quả ở chợ Hội An. Trên bãi biển Cửa Đại ở Hội An, Quảng Nam. Người bán hàng rong ở bãi biển Cửa Đại. Mời quý độc giả xem video: Đình làng Đình Bảng, tuyệt tác kiến trúc cổ Kinh Bắc - VTV1.

