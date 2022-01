Giật mình Vanga tiên tri thế giới 2022: Chủng virus chết người sống dậy?

Các nhà nghiên cứu về những lời tiên tri của Vanga cho rằng bà đã đưa ra 6 lời tiên tri đáng sợ cho năm 2022. Dù thế giới vừa trải qua một năm 2021 vô cùng khó khăn, nhưng những dự báo của bà Vanga cho năm tới cũng không mấy tươi sáng. Theo bà Vanga, một loại virus chết người nằm dưới lớp băng ở Siberia có thể sẽ hồi sinh và lây lan rộng rãi sau khi băng tan do biến đổi khí hậu khi dù chúng ta vừa mất 2 năm sống chung với đại dịch. Mới đây, giới khoa học cho biết đã tìm thấy những vết nứt đáng báo động trong một dòng sông băng khổng lồ ở Nam Cực. Không những thế, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phải triển khai lực lượng phản ứng nhanh đến Nam Sudan để điều tra một căn bệnh bí ẩn khiến ít nhất 89 người thiệt mạng. Dự đoán tiếp theo của bà Vanga về tình trạng thiếu nước sạch. Nhiều thành phố sẽ bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nước sạch, dẫn đến những hậu quả chính trị khi các quốc gia buộc phải tìm các giải pháp thay thế. Đây là điều mà các chuyên gia đã cảnh báo từ lâu, nhất là khi tình trạng ô nhiễm nguồn nước đang trở nên trầm trọng hơn. Trước khi qua đời, bà Vanga từng tiên đoán rằng một số quốc gia châu Á và Úc sẽ bị lũ lụt tấn công. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo trong năm 2022, nước Úc sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi La Nina - hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở khu vực Trung và Đông Thái Bình Dương ở xích đạo lạnh đi khác thường. Bên cạnh tác động làm lạnh, La Nina thường gắn với tình trạng ẩm ướt ở nhiều nơi trên thế giới trong khi gây khô hạn ở nhiều nơi khác. Theo nhà tiên tri đến từ Bulgari, một thiên thạch có tên “Oumuamua” sẽ được người ngoài hành tinh gửi đến để khám phá xem có sự sống trên Trái đất hay không. Điều đáng chú ý là những người ngoài hành tinh này có mục đích không mấy thân thiện. Họ có thể bắt người Trái đất làm tù nhân khi họ hạ cánh. Bà Vanga tiên đoán nhiệt độ ở Ấn Độ có thể lên đến 50 độ C, châu chấu tấn công mùa màng dẫn đến nạn đói. Lời tiên đoán này có nhiều điểm tương đồng với những bài thơ sấm truyền nổi tiếng của nhà triết học Nostradamus. Theo Nostradamus, lạm phát khiến giá cả gia tăng có thể sẽ ảnh hưởng đến an ninh lương thực trên toàn cầu. Các quốc gia sẽ dễ xảy ra xung đột, vì loài người khi “tuyệt vọng” sẽ khuấy động các cuộc chiến tranh giành nguồn tài nguyên cơ bản như thực phẩm và nước. Nhà tiên tri mù Vanga cũng dự đoán về sự tiếp quản của thực tế ảo, khi con người dành nhiều thời gian hơn bao giờ hết cho màn hình máy tính, các thiết bị điện tử. Tương tự, nhà tiên tri Nostradamus cũng từng dự đoán về sự trỗi dậy của công nghệ AI, nơi những “đệ tử bất tử” có thể sẽ thay thế con người trên Trái đất. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

