Giật mình Vanga, Nostradamus tiên tri vận mệnh thế giới 2024

Vanga và Nostradamus nổi tiếng thế giới là những người có tài "nhìn thấu" tương lai. Lúc còn sống, 2 nhà tiên tri này đã đưa ra hàng loạt tiên đoán về các sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai như chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai... Nhiều lời tiên tri của họ đã ứng nghiệm khiến công chúng ngỡ ngàng, thán phục. Khi thế giới sắp bước sang năm 2024, công chúng tò mò nhà tiên tri Vanga và Nostradamus đã tiên đoán những sự kiện nào sẽ xảy ra trên thế giới. Theo các nhà nghiên cứu, bà Vanga đã tiên tri về một cuộc cách mạng công nghệ sẽ diễn ra vào năm 2024. Trong đó, trí tuệ nhân tạo (AI) và máy tính lượng tử sẽ có sự phát triển mạnh mẽ. Những cỗ máy giờ đây có thể thực hiện được các phép tính và phân tích những dạng dữ liệu phức tạp với tốc độ không thể tưởng tượng. Tương tự, Nostradamus tiên đoán nhân loại sẽ chịu sự lãnh đạo của trí thông minh nhân tạo vào năm 2024. Dù không nêu cụ thể trí tuệ nhân tạo nhưng ông dự báo rằng thế giới sẽ do trí thông minh không phải con người cai trị. Tiếp đến, vào năm 2024, bà Vanga dự đoán khai thác dầu mỏ sẽ bị thay thế bởi một ngành năng lượng mới. Nhiều khả năng đó là ngành năng lượng tái tạo, hay còn gọi là năng lượng sạch (năng lượng dựa vào ánh sáng mặt trời, gió, mưa, thủy triều, sóng, địa nhiệt)... Bà Vanga cũng dự báo một cuộc khủng hoảng quy mô lớn, gây ảnh hưởng đến toàn cầu trong năm 2024. Cuộc khủng hoảng này xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó gồm tình trạng nợ gia tăng, căng thẳng địa chính trị và sự dịch chuyển quyền lực kinh tế từ Tây sang Đông. Trong khi đó, Nostradamus dự báo vào năm 2024, con người sẽ có khả năng sản xuất nội tạng thông qua việc in ấn. Hiện thời, chúng ta đã chứng kiến được khả năng của các máy in 3D trong việc tạo ra các mặt hàng như vũ khí, đồ chơi và nhiều loại phụ kiện khác. Nhà tiên tri người Pháp Nostradamus còn dự đoán một trận sóng thần tàn khốc và đại hồng thủy sẽ tàn phá nhiều nơi trên thế giới, kéo theo đó nạn đói tồi tệ. Ông cảnh báo, Trái Đất sẽ khô cằn hơn và lũ lụt cực lớn sẽ xảy ra. Giống Nostradamus, bà Vanga dự đoán ăm 2024 là thảm họa thiên nhiên sẽ gia tăng và liên tiếp xảy ra. Số lượng các cơn bão lũ, động đất, hỏa hoạn sẽ tăng nhanh chóng và gây ra nhiều thiệt hại lớn về người, tài sản trong năm tới. Đặc biệt, bà Vanga cảnh báo về một trận động đất lớn sẽ xảy ra ở khu vực vành đai Thái Bình Dương trong năm 2024. Mời độc giả xem video: "Nổi da gà" với 4 kịch bản ngày tận thế mà AI của Google "tiên tri".

Vanga và Nostradamus nổi tiếng thế giới là những người có tài "nhìn thấu" tương lai. Lúc còn sống, 2 nhà tiên tri này đã đưa ra hàng loạt tiên đoán về các sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai như chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai... Nhiều lời tiên tri của họ đã ứng nghiệm khiến công chúng ngỡ ngàng, thán phục. Khi thế giới sắp bước sang năm 2024, công chúng tò mò nhà tiên tri Vanga và Nostradamus đã tiên đoán những sự kiện nào sẽ xảy ra trên thế giới. Theo các nhà nghiên cứu, bà Vanga đã tiên tri về một cuộc cách mạng công nghệ sẽ diễn ra vào năm 2024. Trong đó, trí tuệ nhân tạo (AI) và máy tính lượng tử sẽ có sự phát triển mạnh mẽ. Những cỗ máy giờ đây có thể thực hiện được các phép tính và phân tích những dạng dữ liệu phức tạp với tốc độ không thể tưởng tượng. Tương tự, Nostradamus tiên đoán nhân loại sẽ chịu sự lãnh đạo của trí thông minh nhân tạo vào năm 2024. Dù không nêu cụ thể trí tuệ nhân tạo nhưng ông dự báo rằng thế giới sẽ do trí thông minh không phải con người cai trị. Tiếp đến, vào năm 2024, bà Vanga dự đoán khai thác dầu mỏ sẽ bị thay thế bởi một ngành năng lượng mới. Nhiều khả năng đó là ngành năng lượng tái tạo, hay còn gọi là năng lượng sạch (năng lượng dựa vào ánh sáng mặt trời, gió, mưa, thủy triều, sóng, địa nhiệt)... Bà Vanga cũng dự báo một cuộc khủng hoảng quy mô lớn, gây ảnh hưởng đến toàn cầu trong năm 2024. Cuộc khủng hoảng này xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó gồm tình trạng nợ gia tăng, căng thẳng địa chính trị và sự dịch chuyển quyền lực kinh tế từ Tây sang Đông. Trong khi đó, Nostradamus dự báo vào năm 2024, con người sẽ có khả năng sản xuất nội tạng thông qua việc in ấn. Hiện thời, chúng ta đã chứng kiến được khả năng của các máy in 3D trong việc tạo ra các mặt hàng như vũ khí, đồ chơi và nhiều loại phụ kiện khác. Nhà tiên tri người Pháp Nostradamus còn dự đoán một trận sóng thần tàn khốc và đại hồng thủy sẽ tàn phá nhiều nơi trên thế giới, kéo theo đó nạn đói tồi tệ. Ông cảnh báo, Trái Đất sẽ khô cằn hơn và lũ lụt cực lớn sẽ xảy ra. Giống Nostradamus, bà Vanga dự đoán ăm 2024 là thảm họa thiên nhiên sẽ gia tăng và liên tiếp xảy ra. Số lượng các cơn bão lũ, động đất, hỏa hoạn sẽ tăng nhanh chóng và gây ra nhiều thiệt hại lớn về người, tài sản trong năm tới. Đặc biệt, bà Vanga cảnh báo về một trận động đất lớn sẽ xảy ra ở khu vực vành đai Thái Bình Dương trong năm 2024. Mời độc giả xem video: "Nổi da gà" với 4 kịch bản ngày tận thế mà AI của Google "tiên tri".