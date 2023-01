Giật mình tiên đoán “như thần” của Leonardo da Vinci về tương lai

Leonardo da Vinci luôn được coi là một trong những bộ óc vĩ đại nhất thế giới. Sự tò mò không ngừng của da Vinci trong lĩnh vực khoa học đã khiến ông viết vô số cuốn sổ tay với các bản phác thảo, phát minh, quan sát về thế giới và lý thuyết. Đáng chú ý, nhiều trong số đó sau này được chứng minh là đúng và trở thành hiện thực ở thế giới tương lai. Do đó, da Vinci được coi là người đi trước thời đại rất nhiều. Sau đây là 4 tiên đoán của Leonardo da Vinci, cả về công nghệ và thế giới tự nhiên xung quanh ông, đã thực sự xảy ra. 1. Máy bay: Leonardo da Vinci từng vẽ phác thảo cỗ máy biết bay dựa theo kiến thức giải phẫu học của loài chim và dơi. Đặc điểm nổi bật nhất trong thiết kế là đôi cánh khổng lồ kết nối với một khung gỗ và có phi công ngồi bên trong. 400 năm sau, anh em Wilbur và Orville Wright là người thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên trên một chiếc máy bay vào năm 1903. 2. Xe tăng bọc thép: Danh họa Leonardo da Vinci phát minh “con rùa gỗ" (mô hình của chiếc ôtô hòm bọc thép) cách đây 500 năm. Đây được coi là tiền thân của xe tăng hiện đại. Theo thiết kế của Da Vinci, bên trong “con rùa” đặc biệt trên có thể chứa được 12 người: 8 người được bố trí bên những lỗ châu mai có nhiệm vụ nã súng vào đối phương, một người ở phía trên để quan sát chiến trường, những người còn lại điều khiển sự chuyển động của “con rùa”. Trên thực tế, khi Chiến tranh thế giới 1 nổ ra, xe tăng bọc thép mới lần đầu xuất hiện trên chiến trường ở châu Âu. 3. Tủ lạnh: Bên cạnh những thứ lớn lao, ông cũng dự đoán đúng về một số thiết bị thực tế, chẳng hạn như nguyên mẫu đầu tiên của "máy làm mát" - còn được gọi là tủ lạnh. Học giả Alessandro Vezzosi tin rằng da Vinci đã lên ý tưởng cho máy làm mát khi vẫn còn sinh sống dưới sự bảo trợ của gia đình Sforza ở Milan vào khoảng năm 1492. Bản phác thảo của da Vinci cho thấy một hệ thống phức tạp gồm ống thổi, buồng da và vòi trông có vẻ khá cồng kềnh so với chiếc tủ lạnh bây giờ. Dù không biết liệu da Vinci có thực sự cố gắng chế tạo "máy làm mát" này hay không, nhưng nó được cho là nỗ lực làm lạnh sớm nhất được biết đến - và ông đã dự đoán công nghệ phổ biến hiện nay này từ rất lâu trước khi bất kỳ ai bắt đầu có ý tưởng hay nhu cầu về chiếc máy này. 4. Sự tiến hoá của con người: Rất lâu trước khi Charles Darwin gây chấn động thế giới với thuyết tiến hóa của mình, da Vinci cũng có ý tưởng tương tự. Trên thực tế, rõ ràng ông cho rằng ý tưởng con người tiến hóa từ vượn là đương nhiên và thậm chí không thực sự cố gắng tranh luận về điều đó. Theo The Guardian, những nghiên cứu về giải phẫu so sánh của da Vinci cho phép ông quan sát mối quan hệ gần gũi của hai loài. Là một phần của dàn ý cho một cuốn sách về giải phẫu học, ông đã viết về "mô tả về con người, bao gồm mô tả về những sinh vật gần như cùng loài, như Vượn, Khỉ và rất nhiều những loài tương tự khác". >>>Xem thêm video: Giải mã bí ẩn đằng sau những chiếc bùa hộ mệnh của người Viking.

