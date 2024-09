Giật mình sự thật 'kinh thiên động địa' về vua Tutankhamun

1. Lời nguyền chết chóc không tồn tại: Tin đồn về lời nguyền giết người của Tutankhamun là giả. Nó thực chất là một trò lừa bịp do phóng viên sáng tạo ra. Một số cái chết liên quan đến vụ khai quật được cho là do hành động của kẻ cuồng tín tên Aleister Crowley. 2. Vua Tutankhamun qua đời do tai nạn: Vết nứt trong hộp sọ của ông có thể do tai nạn trong quá trình ướp xác hoặc trong cuộc khai quật. Ông có thể đã qua đời vì bị nhiễm trùng sau khi gãy chân trong một tai nạn ngã ngựa hoặc bị sốt rét. 3. Cải cách tôn giáo: Vua Tutankhamun đảo ngược những cải cách tôn giáo của cha mình, khôi phục việc thờ thần Amun thay vì thần Aten. 4. Sinh ra từ mối tình loạn luân: Nghiên cứu DNA cho thấy vua Tutankhamun là kết quả của mối quan hệ cận huyết giữa cha mẹ ông, dẫn đến những khuyết tật bẩm sinh. 5. Chôn cùng con cái chết yểu: Vua Tutankhamun được chôn cùng hai xác trẻ em, có khả năng là con của ông, bị chết yểu do khuyết tật từ mối quan hệ cận huyết. 6. Khuôn mặt với hàm răng hô và chân bị khèo: Công nghệ hiện đại cho thấy vua Tutankhamun có khuôn mặt với hàm răng hô và chân bị khèo, do ảnh hưởng của hôn nhân cận huyết trong hoàng gia. Mời quý độc giả xem video: Bí ẩn hình xăm trên cánh tay xác ướp công chúa 2.500 tuổi

