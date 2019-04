Giật mình ông hoàng “ân ái" với nhiều trinh nữ nhất thế giới

Vương quốc Tonga nằm trên một quần đảo độc lập ở phía nam Thái Bình Dương. Một trong những ông hoàng nổi tiếng nhất của vương quốc này là Fatafehi Paulah. Nhà vua Fatafehi Paulah cai quản vương quốc Tonga với những quy định kỳ lạ, trong số này có chuyện "yêu". Cụ thể, ông hoàng nổi tiếng của vương quốc Tonga đặt mục tiêu là có "quan hệ" với mọi trinh nữ tại vương quốc do ông trị vì. Mỗi trinh nữ chỉ có một cơ hội duy nhất được hầu hạ nhà vua Fatafehi Paulah. Ông hoàng này không bao giờ "yêu" trinh nữ nào đến lần thứ hai. Nói là làm, mỗi ngày, gần 10 trinh nữ hầu hạ đời sống chăn gối của nhà vua Fatafehi Paulah. Theo một số tài liệu, từ năm 1770 -1784, ông hoàng Fatafehi Paulah đã "ngủ" với khoảng 37.800 trinh nữ. Đây là một con số "khủng" khiến nhiều người kinh ngạc. Thậm chí, một số chuyên gia còn cho rằng, Fatafehi Paulah là ông hoàng "ân ái" với nhiều trinh nữ nhất lịch sử. Điều này cũng cho thấy Fatafehi Paulah là vị vua vô cùng sung mãn. Ông duy trì đời sống tình ái này từ khi còn trẻ cho đến khi về già. Do các trinh nữ chỉ ở bên hầu hạ nhà vua 1 lần duy nhất nên số người mang thai không có con số chính xác. Thêm nữa, do không nhận được ân sủng đặc biệt nào của Fatafehi Paulah, trinh nữ nắm quyền quyết định xem giữ hay bỏ thai nhi trong bụng - kết tinh từ cuộc tình một đêm với nhà vua. Vì vậy, các chuyên gia ước tính nhà vua Fatafehi Paulah có thể có tới vài trăm người con nhưng không được ông hoàng này thừa nhận hay đón về hậu cung nuôi dưỡng. Ảnh trong bài chỉ mang tính minh họa. Video: Ngọc Sơn tiết lộ bí quyết giúp trở thành "ông hoàng nhạc sến" (nguồn: VTC14)

