Giật mình những con chuột không có thật khiến triệu người “chết mê“

“Ra đời” ngày 18/11/1928, chuột Mickey là biểu tượng bất hủ của Hãng phim hoạt hình Walt Disney lừng danh. Làm say mê biết bao thế hệ khán giả trong suốt một thế kỷ, Mickey cũng được coi là chú chuột được nhiều người biết đến trong lịch sử nhân loại. Mickey đã trở thành một hiện tượng văn hóa của thế kỷ 20 với hàng trăm câu chuyện ngày càng được chăm sóc về mặt nội dung, hình ảnh, màu sắc, âm thanh... Chú chuột này đã có trong tay không ít giải Oscar và là nhân vật hoạt hình đầu tiên được tôn vinh trên đại lộ danh vọng ở Hollywood. Chuột Jerry là một trong hai nhân vật chính của loạt phim hoạt hình đình đám “Tom & Jerry”. Trong 17 năm (1940-1957), Hãng MGM đã sản xuất 114 tập phim Tom và Jerry. Các tập phim xoay quanh vô vàn tình huống chuột Jerry ranh mãnh đối phó với gã mèo Tôm cục cằn và ngốc nghếch. Sau thời của Hanna - Barbera (hai cha đẻ của Tom và Jerry), câu chuyện về Tom và Jerry vẫn còn tiếp diễn dưới sự chỉ đạo của Gene Deith với 13 phim trong khoảng thời gian 1961 - 1962 và Chuck Jones với 34 phim từ năm 1963 - 1967. Và bộ phim hoạt hình này đã giành đến bảy giải Oscar danh giá. Sau Mickey và Jerry, chú chuột hoạt họa tiếp theo khuấy đảo thế giới là Stuart Little. Hình tượng chú chuột này có nguồn gốc từ một tác phẩm văn học cùng tên dành cho thiếu nhi: Tập truyện Stuart Little xuất bản năm 1945 của E. B. White. Năm 1999, bộ phim Stuart Little ra mắt công chúng. Với sự kết hợp giữa những cảnh quay với các diễn viên thật và kỹ thuật vẽ hoạt họa trên máy tính, Stuart Little đã được đón nhận nồng nhiệt và ghi danh lịch sử với doanh thu khổng lồ. Bước sang thế kỷ 21, thế giới lại bị khuấy bởi chú chuột Remy trong phim Ratatouille của Hãng Pixar, ra mắt năm 2006. Remy hiện lên trong phim với dáng vẻ “rất chuột” nhưng lại có một tâm hồn đẹp mà bất kỳ con người nào cũng phải mến mộ. Sức cuốn hút của chuột Remy khiến phim Ratatouille trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2007 và đoạt luôn giải Quả cầu vàng lần thứ 56. Đi tìm Tết Việt. Nguồn: VTC14.

“Ra đời” ngày 18/11/1928, chuột Mickey là biểu tượng bất hủ của Hãng phim hoạt hình Walt Disney lừng danh. Làm say mê biết bao thế hệ khán giả trong suốt một thế kỷ, Mickey cũng được coi là chú chuột được nhiều người biết đến trong lịch sử nhân loại. Mickey đã trở thành một hiện tượng văn hóa của thế kỷ 20 với hàng trăm câu chuyện ngày càng được chăm sóc về mặt nội dung, hình ảnh, màu sắc, âm thanh... Chú chuột này đã có trong tay không ít giải Oscar và là nhân vật hoạt hình đầu tiên được tôn vinh trên đại lộ danh vọng ở Hollywood. Chuột Jerry là một trong hai nhân vật chính của loạt phim hoạt hình đình đám “Tom & Jerry”. Trong 17 năm (1940-1957), Hãng MGM đã sản xuất 114 tập phim Tom và Jerry. Các tập phim xoay quanh vô vàn tình huống chuột Jerry ranh mãnh đối phó với gã mèo Tôm cục cằn và ngốc nghếch. Sau thời của Hanna - Barbera (hai cha đẻ của Tom và Jerry), câu chuyện về Tom và Jerry vẫn còn tiếp diễn dưới sự chỉ đạo của Gene Deith với 13 phim trong khoảng thời gian 1961 - 1962 và Chuck Jones với 34 phim từ năm 1963 - 1967. Và bộ phim hoạt hình này đã giành đến bảy giải Oscar danh giá. Sau Mickey và Jerry, chú chuột hoạt họa tiếp theo khuấy đảo thế giới là Stuart Little. Hình tượng chú chuột này có nguồn gốc từ một tác phẩm văn học cùng tên dành cho thiếu nhi: Tập truyện Stuart Little xuất bản năm 1945 của E. B. White. Năm 1999, bộ phim Stuart Little ra mắt công chúng. Với sự kết hợp giữa những cảnh quay với các diễn viên thật và kỹ thuật vẽ hoạt họa trên máy tính, Stuart Little đã được đón nhận nồng nhiệt và ghi danh lịch sử với doanh thu khổng lồ. Bước sang thế kỷ 21, thế giới lại bị khuấy bởi chú chuột Remy trong phim Ratatouille của Hãng Pixar, ra mắt năm 2006. Remy hiện lên trong phim với dáng vẻ “rất chuột” nhưng lại có một tâm hồn đẹp mà bất kỳ con người nào cũng phải mến mộ. Sức cuốn hút của chuột Remy khiến phim Ratatouille trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2007 và đoạt luôn giải Quả cầu vàng lần thứ 56. Đi tìm Tết Việt. Nguồn: VTC14.