Cảnh tượng rùng rợn ở ngôi đền nuôi hàng vạn con chuột

Tọa lạc tại thị trấn Deshnok trong sa mạc Thar ở Ấn Độ đền Karni Mata là ngôi đền được cả thế giới biết đến nhờ... những con chuột. Ngôi đền này có từ 600 năm trước, là nơi thờ Karni Mata, nữ thần Chuột trong đạo Hindu – tôn giáo chính của người Ấn Độ. Đây được coi là đền thờ chuột duy nhất trên thế giới. Không chỉ thờ chuột, ngôi đền này còn là ngôi nhà của khoảng 25.000 con chuột. Chỉ cần bước qua cổng đền, du khách có thể thấy hàng đàn chuột chạy tự do khắp nơi. Người dân địa phương tin rằng, những con chuột được coi là sự hóa thân của nữ thần Karni Mata. Bởi vậy các tín đồ Hindu tới đây thường vuốt ve lũ chuột và cho chúng uống sữa. Nhiều người cho chuột chạy qua chân vì tin rằng sẽ mang lại nhiều may mắn. Đặc biệt, may mắn sẽ nhân lên gấp bội nếu đó là một con chuột bạch. Do đã tiếp xúc với con người trong nhiều thế kỷ, đàn chuột ở đền rất bạo dạn với khách hành hương, thay cho thái độ sợ sệt thường thấy của loài chuột trước con người. Theo truyền thống, nếu không may dẫm chết một con chuột, du khách phải bỏ tiền mua một con chuột bạc đặt trong đền để chuộc tội. Mặc dù chuột được coi là nguồn gốc của nhiều dịch bệnh nguy hiểm, nhưng kể từ ngày ngôi đền tồn tại tới nay, chưa có bất cứ dịch bệnh nào xảy ra tại thị trấn. Người ta cho rằng chuột ở đền là chuột thiêng nên đã miễn nhiễm với dịch bệnh. Ngày nay đền Karni Mata là một địa điểm du lịch rất nổi tiếng của Ấn Độ. Du khách quốc tế thường tìm tới đây với mong muốn ghi lại những hình ảnh khó quên trên hành trình khám phá đất nước Ấn Độ.

