Giật mình ngón tay “khủng” có thật của người khổng lồ

Nhiều tờ báo ở châu Âu năm 1988 đưa tin về một phát hiện lớn. Cụ thể, người ta đã chụp được ảnh một ngón tay "khủng" dài 38 cm bị hoài nghi là của người khổng lồ. Nhiều tờ báo ở châu Âu năm 1988 đưa tin về một phát hiện lớn. Cụ thể, người ta đã chụp được ảnh một ngón tay "khủng" dài 38 cm bị hoài nghi là của người khổng lồ. Ông đã đề nghị mua lại ngón tay đặc biệt trên từ một người đào mộ. Dù ông Sporri trả giá cao nhưng người đào mộ không đồng ý bán. Theo lời kể của người đào mộ, ngón tay khổng lồ trên được lấy từ bên trong một ngôi mộ ở Ai Cập. Người này từ chối tiết lộ vị trí chính xác tìm ra ngón tay. Sau khi thông tin về ngón tay này được công bố, nhiều người hoài nghi đây là chỉ là một trò đùa. Tuy nhiên, người ta đã sử dụng phương pháp chụp X-quang để kiểm tra ngón tay "khủng" trên và xác định nó đúng là ngón tay thật. Từ đây, các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu xem ngón tay này phù hợp với cơ thể như thế nào. Sau một thời gian nghiên cứu, các chuyên gia đưa ra kết luận ngón tay dài 38 cm thuộc về một cá thể cao khoảng 5m và nặng từ 600 - 800 kg. Chính vì điều này, người ta cho rằng những con số này phù hợp với người khổng lồ. Nguyên do là vì từ lâu, nhiều câu chuyện, truyền thuyết mô tả người khổng lồ có cơ thể to lớn, vạm vỡ hơn rất nhiều lần so với người bình thường. Tuy nhiên, do ngón tay khủng này mất tích một cách bí ẩn nên các chuyên gia vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn nó có phải một phần cơ thể của người khổng lồ hay không.

