Giật mình mức lương cực khủng của đao phủ Trung Quốc xưa

Đao phủ ở Trung Quốc thời phong kiến là những người làm công việc hành hình tử tù. Do làm công việc tước đoạt mạng sống của phạm nhân nên nhiều người coi nghề đao phủ là tàn độc, dã man, thậm chí là xui xẻo. Theo quan niệm dân gian, những người làm nghề đao phủ liên quan đến sự sống - cái chết của con người. Trên tay tính máu của nhiều người dù họ là những kẻ phạm tội nghiêm trọng. Do làm công việc sát sinh nên những người này được cho là sẽ có cuộc sống xui xẻo, thậm chí bị báo ứng. Trong cuộc sống hàng ngày, đao phủ luôn bị mọi người xung quanh xa lánh, không muốn tiếp xúc, thậm chí là sợ hãi. Thậm chí, những người làm nghề đao phủ còn khó tìm được bạn đời vì tính chất công việc đáng sợ của mình. Đổi lại, đao phủ kiếm được rất nhiều tiền. Ngoài mức thù lao được triều đình chi trảm đao phủ có thể kiếm được một khoản tiền lớn từ những lần hành hình tử tù. Nguyên do là bởi gia đình nhiều phạm nhân thường hối lộ một khoản tiền để đao phủ ra tay nhanh gọn giúp người thân giảm bớt đau đớn khi hành hình. Trước những khoản tiền hối lộ này, đao phủ không có lý do gì từ chối. Họ nhận số tiền đó giúp cho gia đình phạm nhân yên tâm rằng người thân sẽ không quá đau đớn khi đối mặt với cái chết. Theo đó, sau nhiều năm làm công việc hành hình tử tù, đao phủ kiếm sở hữu gia sản khá lớn. Tuy nhiên, việc có nhiều tiền không đồng nghĩa với việc họ có cuộc sống hạnh phúc. Mời độc giả xem video: Phát minh thay đổi thế giới của phương Tây ra đời ở Trung Quốc?. Nguồn: Kienthuc.net.vn.

