Giật mình bằng chứng người ngoài hành tinh “trú ẩn” trên Sao Hỏa, Mặt trăng?

Vào năm 1960, tờ New York Times đã xuất bản một bài báo nói về người ngoài hành tinh sinh sống ở sao Hỏa. Sau khi quan sát những vết tích được cho là các kênh đào trên bề mặt sao Hỏa, nhà thiên văn học nổi tiếng Percival Lowell tuyên bố rằng có sự sống trên sao Hỏa. Hành tinh đỏ được chú ý vào cuối những năm 1800 bởi nhà thiên văn học Giovanni Schiaparelli đã phát hiện ra các vết lõm hay kênh đào trên bề mặt sao Hỏa, hiểu theo nghĩa đen thì gần giống với các vết lõm hay chỗ trũng trên bề mặt của hành tinh. Lowell tiếp tục công trình nghiên cứu của Schiaparelli, ông đã giải thích trên tờ New York Times: "Một cái gì đó được tạo ra thể hiện người đã tạo ra nó". Sự tồn tại của những kênh đào này và khả năng về một nhóm các sinh vật ngoài hành tinh tạo nên chúng đã lan truyền rộng rãi. Trong thực tế, sơ đồ của Schiaparelli vẽ về các vết lõm cho thấy sự tương đồng kỳ lạ với các con kênh của thành phố Venice, điều này tiếp tục tạo nên sự suy đoán rằng có một nền văn minh của người ngoài hành tinh đã tạo ra các kênh đào này. Scott Waring - chuyên gia UFO nổi tiếng tuyên bố đã phát hiện một tác phẩm điêu khắc hình khuôn mặt người ngoài hành tinh trên một tảng đá trong bức ảnh chụp bề mặt Mặt trăng của NASA. Theo vị chuyên gia này, đây chính là "bằng chứng 100%" cho sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Bức ảnh được chụp vào năm 1972 bởi 2 nhà du hành vũ trụ Apollo 17, cặp đôi cuối cùng đặt chân trên bề mặt Mặt trăng. "Tác phẩm điêu khắc khuôn mặt này thực sự rất nghệ thuật, nó có hai khuôn mặt cạnh nhau, mặt người nam lớn hơn ở bên trái và mặt người nữ nhỏ hơn ở bên phải. Hai nửa khuôn mặt của mỗi người hợp nhất với nhau thành 1 khuôn mặt. Rất nghệ thuật và thi vị",Waring mô tả. Nhiều bằng chứng nghi là của người ngoài hành tinh đã được phát hiện trên Mặt trăng. Scott C Waring đã phân tích những hình ảnh từ các phi hành gia của NASA trong nhiệm vụ Apollo 9 năm 1969 và phát hiện ra thứ mà ông tin là một hạm đội UFO đi qua Mặt trăng. Theo ông Waring, hạm đội UFO dài tới 10 km. Các UFO dài khoảng 2-3 km đã được các phi công và các nhân chứng khác nhìn thấy và báo cáo. Một "chiếc xe" lớn được tìm thấy trên bề mặt Mặt trăng trong một hình ảnh do Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ công bố. Kênh Youtube SecureTeam10, nơi chuyên tìm hiểu những bí ẩn vũ trụ, đã phân tích hình ảnh này. Scott Waring cũng từng phát hiện một khuôn mặt nghi của người ngoài hành tinh đã được phát hiện trên miệng núi lửa Jenner ở Mặt trăng. >>>Xem thêm video: Thực hư người phụ nữ tuyên bố có con với người ngoài hành tinh. Nguồn: Kienthucnet.

