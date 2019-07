Giải mật vụ nổ tàu ngầm thảm khốc nhất lịch sử Nga

Thông tin trên truyền thông, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết một vụ hỏa hoạn mới xảy ra trên AS-12 Losharik - tàu ngầm nhỏ chạy bằng hạt nhân được thiết kế chuyên biệt cho các nhiệm vụ nhạy cảm ở sâu trong lòng đại dương khi tàu đang khảo sát đáy biển thuộc lãnh hải Nga. Vụ nổ khiến 14 người thiệt mạng. Đây không phải là vụ nổ nghiêm trọng nhất của Hải quân Nga. Vụ nổ tàu ngầm thảm khốc nhất lịch sử Nga xảy ra vào ngày 12/8/2000. Con tàu xấu số trong thảm kịch ấy là tàu ngầm nguyên tử Kursk lớp Oscar-II số hiệu K-141. Vào thời điểm ấy, tàu ngầm nguyên tử Kursk lớp Oscar-II số hiệu K-141 là niềm tự hào của Hải quân Nga. Trên thực tế, đây là tàu ngầm tấn công lớn nhất từng được chế tạo với chiều dài 154m, tải trọng 23.860 tấn. Tàu ngầm Kursk được trang bị 24 tên lửa Granit, 24 tên lửa chống tàu ngầm và ngư lôi...Tàu ngầm nguyên tử Kursk lớp Oscar-II chính thức đi vào hoạt động kể từ năm 1994. Sau 6 năm đi vào hoạt động, tàu ngầm này gặp thảm kịch thảm khốc. Cụ thể, vào lúc 23h29 (giờ địa phương), khi đang tập bắn thủy lôi giả vào tàu tuẫn tiễu Pyotr Velikiy lớp Kirov ở biển Barents, một vụ nổ bất ngờ xảy ra tại tàu ngầm nguyên tử Kursk lớp Oscar-II. Vụ nổ này tạo ra một đám cháy với nhiệt độ ước đạt 2.700 độ C. 135 giây sau, vụ nổ thứ hai xảy ra với sức công phá tương đương từ 2 tới 3 tấn TNT. Theo một số nguồn tin, quy mô vụ nổ thứ hai lớn hơn lần đầu tiên gấp 250 lần với âm thanh vụ nổ vang xa tới Alaska của Mỹ. Ngay sau khi xảy ra 2 vụ nổ kinh hoàng trên, 23 thủy thủ từ khoang số 6 tới số 9 trong tàu ngầm còn sống. Thế nhưng, họ không thể thoát ra ngoài. Vì vậy, đến cuối cùng, tàu ngầm nguyên tử Kursk lớp Oscar-II chìm xuống đáy biển. Toàn bộ 118 thủy thủ tử nạn cùng tàu ngầm xấu số. Sau khi thảm kịch thảm khốc trên xảy ra, giới chức trách Nga tiến hành điều tra nguyên nhân khiến tàu ngầm nguyên tử Kursk lớp Oscar-II gặp nạn. Theo một số báo cáo đáng tin cậy, tàu ngầm nguyên tử Kursk lớp Oscar-II của Nga gặp nạn là do một trong những ngư lôi chứa hóa chất hydrogen peroxide (HTP) trên mũi tàu gặp sự cố dẫn đến phát nổ. Cho đến nay, giới chức Nga vẫn chưa thông tin chính thức về nguyên nhân khiến tàu ngầm nguyên tử Kursk lớp Oscar-II gặp nạn. Do vậy, một số giả thuyết khác được đưa ra như tàu bị nước khác đánh chìm hay tàu ngầm Nga va trúng một quả mìn còn sót lại từ Thế chiến 2. Video: Tàu chiến và tàu ngầm Nga bắn một loạt tên lửa vào Syria (nguồn: VTC14)

Thông tin trên truyền thông, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết một vụ hỏa hoạn mới xảy ra trên AS-12 Losharik - tàu ngầm nhỏ chạy bằng hạt nhân được thiết kế chuyên biệt cho các nhiệm vụ nhạy cảm ở sâu trong lòng đại dương khi tàu đang khảo sát đáy biển thuộc lãnh hải Nga. Vụ nổ khiến 14 người thiệt mạng. Đây không phải là vụ nổ nghiêm trọng nhất của Hải quân Nga. Vụ nổ tàu ngầm thảm khốc nhất lịch sử Nga xảy ra vào ngày 12/8/2000. Con tàu xấu số trong thảm kịch ấy là tàu ngầm nguyên tử Kursk lớp Oscar-II số hiệu K-141. Vào thời điểm ấy, tàu ngầm nguyên tử Kursk lớp Oscar-II số hiệu K-141 là niềm tự hào của Hải quân Nga. Trên thực tế, đây là tàu ngầm tấn công lớn nhất từng được chế tạo với chiều dài 154m, tải trọng 23.860 tấn. Tàu ngầm Kursk được trang bị 24 tên lửa Granit, 24 tên lửa chống tàu ngầm và ngư lôi... Tàu ngầm nguyên tử Kursk lớp Oscar-II chính thức đi vào hoạt động kể từ năm 1994. Sau 6 năm đi vào hoạt động, tàu ngầm này gặp thảm kịch thảm khốc. Cụ thể, vào lúc 23h29 (giờ địa phương), khi đang tập bắn thủy lôi giả vào tàu tuẫn tiễu Pyotr Velikiy lớp Kirov ở biển Barents, một vụ nổ bất ngờ xảy ra tại tàu ngầm nguyên tử Kursk lớp Oscar-II. Vụ nổ này tạo ra một đám cháy với nhiệt độ ước đạt 2.700 độ C. 135 giây sau, vụ nổ thứ hai xảy ra với sức công phá tương đương từ 2 tới 3 tấn TNT. Theo một số nguồn tin, quy mô vụ nổ thứ hai lớn hơn lần đầu tiên gấp 250 lần với âm thanh vụ nổ vang xa tới Alaska của Mỹ. Ngay sau khi xảy ra 2 vụ nổ kinh hoàng trên, 23 thủy thủ từ khoang số 6 tới số 9 trong tàu ngầm còn sống. Thế nhưng, họ không thể thoát ra ngoài. Vì vậy, đến cuối cùng, tàu ngầm nguyên tử Kursk lớp Oscar-II chìm xuống đáy biển. Toàn bộ 118 thủy thủ tử nạn cùng tàu ngầm xấu số. Sau khi thảm kịch thảm khốc trên xảy ra, giới chức trách Nga tiến hành điều tra nguyên nhân khiến tàu ngầm nguyên tử Kursk lớp Oscar-II gặp nạn. Theo một số báo cáo đáng tin cậy, tàu ngầm nguyên tử Kursk lớp Oscar-II của Nga gặp nạn là do một trong những ngư lôi chứa hóa chất hydrogen peroxide (HTP) trên mũi tàu gặp sự cố dẫn đến phát nổ. Cho đến nay, giới chức Nga vẫn chưa thông tin chính thức về nguyên nhân khiến tàu ngầm nguyên tử Kursk lớp Oscar-II gặp nạn. Do vậy, một số giả thuyết khác được đưa ra như tàu bị nước khác đánh chìm hay tàu ngầm Nga va trúng một quả mìn còn sót lại từ Thế chiến 2. Video: Tàu chiến và tàu ngầm Nga bắn một loạt tên lửa vào Syria (nguồn: VTC14)