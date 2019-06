Sự thật khó tin về tàu ngầm xấu số nhất Liên Xô

Tàu ngầm xấu số nhất Liên Xô K-429 được biên chế cho hạm đội Thái Bình Dương của hải quân Liên Xô tại cảng Petropavlovsk vào tháng 9/1972. Ngay trong năm đầu tiên đi vào hoạt động, tàu ngầm K-429 gặp sự cố phải sửa chữa. Đến tháng 6/1983, thủy thủ đoàn trên K-429 được nghỉ phép về nhà do tàu ngầm được đại tu. Khi ấy, các tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân và ngư lôi vẫn ở trên khoang. Tuy nhiên, trước khi quá trình đại tu hoàn thành, tàu ngầm K-429 được lệnh quay trở lại trực chiến. Do sự việc quá gấp rút, thủy thủ đoàn không thể tập hợp nên Hải quân Mỹ huy động thủy thủ từ những tàu ngầm khác. Vào ngày 24/6/1983, tàu ngầm K-429 lặn thử nghiệm ở vịnh Sarannaya khi ở độ sâu 50m thì nhanh chóng bị chìm. Nguyên do là các thủy thủ không hiểu quy tắc vận hành bể dằn. Thảm kịch này khiến 16 thủy thủ thiệt mạng. Ba tháng sau thảm kịch trên, hạm trưởng Nikolai Suvorov phụ trách tàu ngầm và một sĩ quan trên tàu bị bắt giữ, xét xử và kết án 10 năm tù do vi phạm các quy định của hạm đội. Tai họa vẫn chưa buông tha tàu ngầm K-429. Sau khi được trục vớt và đưa đi sửa chữa, tàu ngầm K-429 được đưa trở lại hoạt động. Tháng 9/1985, tàu ngầm xấu số trên bị chìm lần thứ hai. Sự cố xảy ra ngay tại cảng làm 1 thủy thủ thiệt mạng. Nguyên nhân khiến tàu ngầm K-429 chìm lần thứ hai không được tiết lộ. Người ta chỉ biết rằng tàu ngầm này bị chìm vì lý do không giống như lần đầu tiên. Sau 2 lần gặp sự cố nghiêm trọng, K-429 không được điều ra biển nữa mà được chuyển đổi thành tàu huấn luyện. Trong thập niên 1990, nó bị tháo dỡ cùng với nhiều con tàu khác. Video: Tàu chiến và tàu ngầm Nga bắn một loạt tên lửa vào Syria (nguồn: VTC14)

