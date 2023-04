Giải mã thông điệp ngày tận thế của thiên tài Leornado Da Vinci

Trong các tác phẩm nghệ thuật của Leonardo da Vinci, "Last Supper" (Bữa tối cuối cùng) đã trở thành một trong những bức tranh nổi tiếng nhất trong lịch sử nghệ thuật. Bức tranh miêu tả cảnh Chúa Jesus dự tiệc cùng với các môn đồ của ông trong bữa tối cuối cùng trước khi bị bắt và chịu đựng cái chết ngột ngạt. Trong bức tranh này, Leonardo da Vinci đã sử dụng nhiều chi tiết và tầm nhìn nghệ thuật đặc biệt để tạo ra một tác phẩm thật sự ấn tượng. Nhưng có một điều đáng chú ý về "Last Supper" đã gây ra tranh cãi và nhiều cuộc thảo luận, chính là dự đoán của Leonardo về ngày tận thế. Trong tác phẩm này, Chúa Jesus đang ngồi giữa 12 tông đồ. Tuy nhiên, điều thú vị là các tông đồ trông buồn bã và phiền muộn, trong khi bốn vị đang đứng ở phía sau Chúa Jesus lại trông quyết tâm hơn. Leonardo đã sử dụng các biểu hiện trên khuôn mặt để biểu thị những cảm xúc của các nhân vật, một cách nghệ thuật rất tinh tế. Theo một số nhà nghiên cứu, Leonardo da Vinci đã có động lực để vẽ bức tranh này bởi ông tin rằng ngày tận thế đang tới gần. Nhiều học giả đưa ra ý kiến rằng Leonardo muốn gửi đi thông điệp về việc sự khủng hoảng và phân biệt chủng tộc đang ngày càng gia tăng, và bức tranh "Last Supper" là một cách để cảnh báo những người xem về tình trạng hiện tại của xã hội. Một cách giải thích khác được đưa ra là bức tranh đã được mã hóa về thời điểm chính xác mà thế giới bị hủy diệt. Sau khi phân tích kỹ bức tranh trên, một nhà nghiên cứu cho biết, Leonardo da Vinci đã dự báo rằng ngày tận thế sẽ diễn ra vào 1/11/4006. Nhà nghiên cứu Sabrina Sforza Galitzia cho biết, cửa sổ hình bán nguyệt phía trên Chúa Jesus chứa đựng câu đố về chiêm tinh và toán học mà bà đã giải mã được. Leonardo da Vinci đoán rằng ngày tận thế sẽ xảy ra trong một trận đại hồng thủy toàn cầu, bắt đầu vào ngày 21/3/4006 và kết thúc vào ngày 1/11 cùng năm. Mặc dù không thể chắc chắn về dự đoán của Leonardo da Vinci về ngày tận thế, "Last Supper" vẫn là một tác phẩm nghệ thuật đáng kinh ngạc và có sức ảnh hưởng đến ngày nay. Nó không chỉ là một bức tranh tuyệt đẹp về một sự kiện trong Kinh Thánh, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật sâu sắc đầy ý nghĩa về tình yêu, niềm tin và hy vọng của con người. >>>Xem thêm video: Bill Gates lại “trổ tài tiên tri”, lạc quan về tương lai nhân loại. Nguồn: Kienthucnet.

Trong các tác phẩm nghệ thuật của Leonardo da Vinci, "Last Supper" (Bữa tối cuối cùng) đã trở thành một trong những bức tranh nổi tiếng nhất trong lịch sử nghệ thuật. Bức tranh miêu tả cảnh Chúa Jesus dự tiệc cùng với các môn đồ của ông trong bữa tối cuối cùng trước khi bị bắt và chịu đựng cái chết ngột ngạt. Trong bức tranh này, Leonardo da Vinci đã sử dụng nhiều chi tiết và tầm nhìn nghệ thuật đặc biệt để tạo ra một tác phẩm thật sự ấn tượng. Nhưng có một điều đáng chú ý về "Last Supper" đã gây ra tranh cãi và nhiều cuộc thảo luận, chính là dự đoán của Leonardo về ngày tận thế. Trong tác phẩm này, Chúa Jesus đang ngồi giữa 12 tông đồ. Tuy nhiên, điều thú vị là các tông đồ trông buồn bã và phiền muộn, trong khi bốn vị đang đứng ở phía sau Chúa Jesus lại trông quyết tâm hơn. Leonardo đã sử dụng các biểu hiện trên khuôn mặt để biểu thị những cảm xúc của các nhân vật, một cách nghệ thuật rất tinh tế. Theo một số nhà nghiên cứu, Leonardo da Vinci đã có động lực để vẽ bức tranh này bởi ông tin rằng ngày tận thế đang tới gần. Nhiều học giả đưa ra ý kiến rằng Leonardo muốn gửi đi thông điệp về việc sự khủng hoảng và phân biệt chủng tộc đang ngày càng gia tăng, và bức tranh " Last Supper " là một cách để cảnh báo những người xem về tình trạng hiện tại của xã hội. Một cách giải thích khác được đưa ra là bức tranh đã được mã hóa về thời điểm chính xác mà thế giới bị hủy diệt. Sau khi phân tích kỹ bức tranh trên, một nhà nghiên cứu cho biết, Leonardo da Vinci đã dự báo rằng ngày tận thế sẽ diễn ra vào 1/11/4006. Nhà nghiên cứu Sabrina Sforza Galitzia cho biết, cửa sổ hình bán nguyệt phía trên Chúa Jesus chứa đựng câu đố về chiêm tinh và toán học mà bà đã giải mã được. Leonardo da Vinci đoán rằng ngày tận thế sẽ xảy ra trong một trận đại hồng thủy toàn cầu, bắt đầu vào ngày 21/3/4006 và kết thúc vào ngày 1/11 cùng năm. Mặc dù không thể chắc chắn về dự đoán của Leonardo da Vinci về ngày tận thế, "Last Supper" vẫn là một tác phẩm nghệ thuật đáng kinh ngạc và có sức ảnh hưởng đến ngày nay. Nó không chỉ là một bức tranh tuyệt đẹp về một sự kiện trong Kinh Thánh, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật sâu sắc đầy ý nghĩa về tình yêu, niềm tin và hy vọng của con người. >>>Xem thêm video: Bill Gates lại “trổ tài tiên tri”, lạc quan về tương lai nhân loại. Nguồn: Kienthucnet.