Giải mã quá sốc: Vườn treo Babylon chưa từng tồn tại?

Là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại, vườn treo Babylon xuất hiện nhiều trong các tài liệu, văn bản cổ xưa. Vườn treo Babylon được mô tả xây dựng vào khoảng năm 600 trước Công nguyên tại thành phố cổ Nineveh của đế chế Assyria (ngày nay thuộc lãnh thổ Iraq). Vườn treo Babylon là món quà của Vua Nebuchadnezzar II dành tặng cho người vợ yêu. Kỳ quan của thế giới cổ đại này được sử gia Hy Lạp tên Diordorus Siculus mô tả khu vườn có chiều ngang 122m, dọc 122m, với các bức tường cao đến 24m. Khu vườn tuyệt đẹp này cũng được cho là được đề cập đến trong những chữ viết hình nêm trên một lăng trụ tại Viện Bảo tàng Anh ở London. Các chuyên gia giải mã nội dung của những chữ viết trên lăng trụ nói về một vị vua tên Sennacherib sống cách thời hoàng đế Nebuchadnezzar khoảng 1 thế kỷ. Trên lăng trụ có đoạn nói về một lâu đài xây gần thủ đô Nineveh của Assyria và một khu vườn mà nhà vua gọi là “kỳ quan cho tất cả mọi người”. Nhiều người cho rằng, “kỳ quan cho tất cả mọi người” chính là vườn treo Babylon. Thế nhưng, không biết vì lý do gì mà vườn treo Babylon lại biến mất khỏi lịch sử. Điều này khiến hậu thế vô cùng tò mò. Một số giả thuyết đưa ra nhận định vườn treo Babylon có thể bị phá hủy trong chiến tranh hay những động đất mạnh "nuốt chửng" kỳ quan này khiến nó biến mất khỏi Trái đất. Trong suốt nhiều thế kỷ qua, các chuyên gia, nhà khoa học cố gắng xác định vị trí chính xác của vườn treo Babylon. Thế nhưng, giới chuyên gia chưa tìm thấy bất cứ dấu vết nào chứng tỏ vườn treo Babylon từng tồn tại. Chính vì vậy, một số người cho rằng vườn treo Babylon không hề có thật mà chỉ là một huyền thoại đẹp do người xưa thêu dệt nên. Video: Khu vườn chữa bách bệnh ở Long An (nguồn: VTC16)

