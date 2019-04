Giải mã lời cuối của trùm phát xít Hitler trước khi tự sát

Khoảng thời gian cuối cùng của trùm phát xít Hitler ngày 30/4/1945 được nhiều người quan tâm. Mới đây, bí ẩn này được các chuyên gia giải mã thông qua cuốn nhật ký của Hans Bau. Khoảng thời gian cuối cùng của nhà độc tài Hitler ngày 30/4/1945 được nhiều người quan tâm. Mới đây, bí ẩn này được các chuyên gia giải mã thông qua cuốn nhật ký của Hans Bau. Cuốn nhật ký của Hans Bau đã được xuất bản với tựa đề 'I was Hitler's Pilot' (Tôi là phi công của Hitler). Nội dung cuốn nhật ký kể chi tiết về những lời cuối cùng của Hitler nói với Hans Bau. “Hitler đến gặp tôi và nắm lấy hai tay tôi. Hitler nói: 'Baur, tôi muốn nói lời tạm biệt. Đã đến lúc rồi. Các tướng lĩnh đã phản bội tôi, binh sĩ không còn động lực chiến đấu'”, Hans Baur viết trong nhật ký. Trong nhật ký, Baur viết rằng, ông đã cố gắng giải thích với Hitler rằng vẫn còn máy bay. Ông có thể đưa Hitler đến Nhật Bản hoặc Argentina hay tới những địa điểm an toàn hơn. Tuy nhiên, Hitler đáp lại: “Chiến tranh sẽ kết thúc với sự sụp đổ của Berlin. Tôi sẽ đứng cùng hoặc sụp đổ với Berlin”. Hitler còn nói rằng, một người đàn ông phải có can đảm để đối mặt với hậu quả. Tôi sẽ chấm dứt điều này ở đây. Nhà độc tài biết rằng ngày mai, hàng triệu người sẽ nguyền rủa ông và gọi đó là định mệnh. “Người Nga biết chúng ta ở căn hầm này. Tôi nghĩ họ không ngần ngại sử dụng khí gas. Không ai biết rằng căn hầm này có thể chống được khí gas hay không. Dù sao, tôi sẽ chấm dứt mọi chuyện ở đây”, Hitler nói với Baur. Về sau, Hitler tự sát cùng người vợ Eva Braun. Hitler được cho là đã tặng cho Baur một bức tranh quý, như món quà ghi dấu 12 năm phục vụ của người này. Thậm chí, Hitler còn tham dự đám cưới của Baur năm 1936. Sau cuộc nói chuyện lần cuối cùng với Hitler, Baur bị bắn vào chân khi đào tẩu trong bối cảnh Berlin thất thủ năm 1945. Sau đó, phi công thân cận của Hitler bị giam 10 năm ở nhà tù Liên Xô. Mặc dù Baur là nhân vật thân cận với Hitler nhưng ông luôn phủ nhận không liên quan đến nền chính trị của Đức quốc xã. Ông khẳng định bản thân chỉ là một phi công. Ông qua đời năm 1993 ở tuổi 96. Video: Hitler còn sống sau Thế chiến 2 (nguồn: VTC14)

