Giải mã bí kíp cải trang tài tình của nhân viên CIA

Nhân viên CIA nổi tiếng với hành tung bí ẩn, thành thạo nhiều kỹ năng nhằm tránh bị đối phương phát giác. Để hoàn thành nhiệm vụ, các điệp viên của CIA trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt để có thể thu thập thông tin tình báo hiệu quả. Một trong những "bí kíp" giúp các điệp viên hoàn thành nhiệm vụ khi tiếp cận mục tiêu để không bị phát hiện là việc sử dụng thuật cải trang. Theo tiết lộ của một số cựu nhân viên CIA, để "che mắt" đám đông, nhân viên CIA thường cải trang giúp thay đổi ngoại hình khi tiếp cận mục tiêu hay gặp người cung cấp thông tin để tránh lạm lộ danh tính thực sự. Để làm được điều đó, nhân viên CIA thường đội tóc hoặc râu giả. Nhiều trường hợp còn trang điểm để gương mặt thay đổi khác xa so với diện mạo thật sự của bản thân. Theo đó, có điệp viên CIA trang điểm cho gương mặt trở nên già đi hoặc trẻ hơn khi thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, một số nữ điệp viên CIA còn thực hiện màn cải nam trang tài tình khi làm nhiệm vụ. Điều này dường như dễ dàng với nữ nhân viên CIA hơn là các đồng nghiệp nam. Trên thực tế, rất hiếm trường hợp nam điệp viên CIA có thể hóa thân thành một phụ nữ dù đã cố gắng cải trang bởi họ có vóc dáng cơ thể khá to lớn. Với những "bí kíp" cải trang hoàn hảo, điệp viên CIA có thể dễ dàng hòa lẫn vào đám đông, hoàn thành nhiệm vụ mà không bại lộ thân phận. Do vậy, ngay cả người thân hay bạn bè của các điệp viên cũng khó lòng nhận ra các điệp viên khi họ đã thực hiện cải trang. Video: Nguồn gốc chất độc trong vụ cựu điệp viên 2 mang (nguồn: VTC1)

