Giải mã 7 bí ẩn kỳ lạ khiến thiên tài cũng "xoắn não"

1. Những hình ảnh về phương tiện giao thông hiện đại trong ngôi mộ của Seti I: Bí ẩn: Các chữ tượng hình Ai Cập được tìm thấy trong ngôi mộ của Seti I ở Abydos có hình thù rất kỳ lạ. Chúng trông giống như một chiếc trực thăng, khí cầu và tàu ngầm. Phát hiện này đã gây ra rất nhiều tranh cãi giữa các nhà khảo cổ học. Một số người thực sự tin rằng chữ tượng hình mô tả trực thăng, tàu ngầm và máy bay từ thời cổ đại. Trả lời: Gần đây, một nhà sử học đã phát hiện ra rằng những chữ tượng hình này thực sự chỉ là tên của Seti I và con trai Ramesses II chồng lên nhau. Tên của Ramesses II được khắc trên tên của cha mình sau khi ông qua đời. 2. Bức tượng khổng lồ từ Đảo Phục Sinh: Bí ẩn: Trong gần 300 năm, các nhà sử học và các nhà khảo cổ đã cố gắng để hiểu làm thế nào người dân từ một hòn đảo không có bất kỳ công cụ nào có thể khắc lên các tảng đá khổng lồ nặng tới 82 tấn, di chuyển và đặt chúng đứng trên đảo. Trả lời: Những bức tượng cổ khổng lồ không được xây dựng bởi các pháp sư như những lời truyền miệng. Chúng được chạm khắc bằng đá và di chuyển từ hòn đảo này sang hòn đảo khác. Một đoạn video của National Geographic cho thấy việc di chuyển một bức tượng 90 tấn vài dặm sử dụng công cụ đơn giản và một nhóm người là điều hoàn toàn khả thi. 3. Tín hiệu “Wow!” Từ không gianBí ẩn: Năm 1997, một tín hiệu lạ từ không gian tới Trái Đất đã được các nhà khoa học nhận ra, gọi là tín hiệu “Wow!”. Tại thời điểm đó, họ cố gắng giải mã tín hiệu, tìm xem nó đến từ thiên hà nào và nhận lại tí hiệu nhưng không thành công. Đó là lý do tại sao nhiều người bắt đầu nghĩ rằng tín hiệu này được gửi bởi người ngoài hành tinh. Trả lời: Nghiên cứu năm 2017 đã dập tắt tất cả những hy vọng này. Nguồn tín hiệu thực chất là hydro trên bề mặt của sao chổi 266P/Christensen và 336P/Gibbs đã đi qua chòm sao Nhân Mã vào ngày 15 tháng 8 năm 1977 và ngày 27 tháng 7 năm 2017. Nói cách khác, tín hiệu là một sự xuất hiện tự nhiên do 2 sao chổi gây ra chứ không phải là người ngoài hành tinh như mọi người đồn thổi. 4. Banksy trông như thế nào?: Bí ẩn: Banksy là bí danh của một nghệ sĩ đường phố, nhà hoạt động chính trị và đạo diễn người Anh. Không ai biết anh ta là ai và là người như thế nào. Trả lời: Cách đây không lâu, các nhà khoa học từ Đại học Queen Mary ở London đã sử dụng công nghệ lược tả và thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Họ tìm ra tên thật của Banksy là Robin Gunningham. Điều này có vẻ đúng vì Robin luôn bí ẩn. Nhưng chính Robin cũng không thừa nhận điều này, vì vậy chúng tôi không thể dám chắc được. 5. Điều gì đã xảy ra với người Maya?: Bí ẩn: Maya là một nền văn minh cổ đại với chữ viết, nghệ thuật, kiến trúc, toán học và thiên văn học cực kỳ phát triển. Đó là một quốc gia thịnh vượng trong quá khứ nhưng dần bị lãng quên. Lý do tại sao? Trả lời: Nhờ nghiên cứu được công bố trên trang web của Học viện Nghiên cứu Quốc gia, các nhà khoa học biết được rằng người Maya đã đốt cháy và chặt nhiều gỗ hơn để phát triển nông nghiệp, họ cũng cần nhiều gỗ hơn để làm vật liệu. Vì nạn phá rừng và hạn hán, người Maya phải rời khỏi lãnh thổ để tránh nạn đói. 6. Sự cố UFO Roswell: Bí ẩn: Vào năm 1947, ở Roswell, Mỹ, một vật thể được coi là UFO đã hạ cánh trên mặt đất. Không có lời giải thích chính thức từ chính phủ nên toàn bộ câu chuyện này đã gây ra nhiều tranh cãi và tin đồn về người ngoài hành tinh. Trả lời: Trong bức ảnh trên, bạn có thể thấy một phần của một radar. Vào thời điểm đó, Chiến tranh Lạnh đã bắt đầu và các lực lượng quân sự Mỹ đang thăm dò, phát hiện sóng âm thanh do các cuộc thử nghiệm bom nguyên tử của Liên Xô tạo ra. Một trong những máy này rơi xuống và phát nổ. Bởi vì dự án là bí mật quốc gia hàng đầu nên có rất nhiều tin đồn về UFO xung quanh vụ việc này. 7. Vòng tròn trên cánh đồng: Bí ẩn: Các vòng tròn trên cánh đồng thế này là một bí ẩn nhiều người nghĩ có liên quan đến người ngoài hành tinh. Chúng đến từ đâu? Tại sao? Ai có thể tạo ra những công trình phức tạp như vậy chỉ trong một đêm không? Trả lời: Công trình này đã được nghiên cứu, ngay cả những dạng hình học phức tạp nhất cũng có thể được tạo ra bằng cách sử dụng các công cụ như dây thừng, thang, và ván gỗ. The Telegraph thậm chí còn xuất bản một sách hướng dẫn về cách tạo ra một vòng tròn trên một cánh đồng lớn.

