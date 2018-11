Giả thuyết sốc Hitler lẩn trốn tại căn cứ bí mật Nam Cực

Trong nhiều năm qua, nhiều giả thuyết được đưa ra về số phận của trùm phát xít Hitler. Một số người tin rằng Hitler giả chết năm 1945 và đã chạy trốn tới nơi ẩn náu an toàn. Trong số những giả thuyết về vấn đề này, đáng chú ý là quan điểm cho rằng Hitler còn sống sau năm 1945 và sống tại căn cứ bí mật của phát xít Đức ở Nam Cực. Giả thuyết này được nhiều người tin tưởng vì trong khoảng thời gian từ tháng 12/1938 - 4/1939, Đức quốc xã đã thực hiện một chuyến thám hiểm khám phá Nam Cực có tên gọi "New Swabia Expedition". Vào thời điểm ấy, mục tiêu mà phát xít Đức đề ra là xây dựng lại và mở rộng đội tàu đánh bắt cá voi của nước này cũng như kiểm tra vũ khí trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Liên quan đến chuyến thám hiểm Nam Cực trên, một số người cho rằng, phát xít Đức đã vô tình phát hiện ra một mạng lưới các hang động dưới lòng đất trong khu vực nghiên cứu. Do vậy, phát xít Đức đã sử dụng mạng lưới các hang động trên để xây một cơ sở bí mật nhằm tránh sự dòm ngó của các nước khác. Khi phát xít Đức liên tiếp gặp thất bại vào giữa năm 1945, Hitler cùng với một số nhà khoa học, tướng tá và binh sĩ đã bí mật rời khỏi Đức để đến ẩn náu tại cơ sở tuyệt mật ở Nam Cực. Giả thuyết này càng có cơ sở hơn khi người ta tìm được một số tài liệu cho thấy một tàu ngầm của Đức đã tới Nam Cực khi quân đồng minh đánh bại phát xít Đức ở Berlin năm 1945. Cho đến nay, giả thuyết Hitler còn sống sau Thế chiến 2 vẫn là chủ đề tranh luận gay gắt. Vì vậy, các chuyên gia, nhà khoa học vẫn cố gắng giải mã bí ẩn số phận của Hitler một cách chính xác nhất. Mời độc giả xem video: Hitler còn sống sau Thế chiến 2 (nguồn: VTC14)

