Gia Cát Lượng liệu việc như thần, vì sao không thể thống nhất Tam Quốc?

Gia Cát Lượng (181 - 234), biểu tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long, được biết đến là người túc trí đa mưu, liệu sự như thần, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Với tài năng, bản lĩnh hơn người, Gia Cát Lượng đã phò tá, hết mực trung thành với Lưu Bị, giúp quân chủ thành lập nhà Thục Hán. Tài năng như vậy nhưng Gia Cát Lượng lại không thể thống nhất Tam Quốc. Vậy lý do là gì? Mặc dù nổi tiếng với sự thông minh, nhưng nước Thục Hán có nhiều nhân tài quân sự xuất sắc như Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung, mỗi người đều đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng. Tuy Gia Cát Lượng có khả năng chiến lược đa mưu, nhưng khi Tào Ngụy sử dụng danh nghĩa thiên tử để lệnh cho các chư hầu, với sự thông thạo về binh lược, đầy đủ nguồn lực và nhân tài, Gia Cát Lượng một mình không thể so sánh được. Do đó, nước Thục Hán chỉ có thể rút lui khỏi Trung Nguyên và tự lập ở Thục, nhưng luôn gặp thất bại liên miên. Ngoài ra, sau khi Pháp Chính qua đời, những nhân tài quốc gia trị quốc an bang cũng giảm bớt. Sau khi các nhà lãnh đạo như Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi và Mã Siêu, Hoàng Trung qua đời, nước Thục Hán lại càng trở nên thiếu hụt tướng tài. Mặc dù có những dũng võ như Ngụy Diên, Khương Duy, Trương Bào, nhưng thiếu tướng tài, Thục Hán chỉ có thể bất lực và để Liêu Hóa làm tiên phong. Hậu chủ Lưu Thiện thiếu trí tuệ và không có đủ khả năng lãnh đạo. Chỉ dựa vào đạo nghĩa Hán Thất mà thiếu sức mạnh vũ lực. Dù Khổng Minh có thông minh đến đâu, Tưởng Uyển cũng không thể lật ngược tình thế đó. Vì vậy, lịch sử chỉ có thể để Tam Quốc rơi vào tay Tư Mã. Mời quý độc giả xem thêm video: Quan tham và những cách giấu tiền kỳ quặc chỉ có ở Trung Quốc.

Gia Cát Lượng (181 - 234), biểu tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long, được biết đến là người túc trí đa mưu, liệu sự như thần, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Với tài năng, bản lĩnh hơn người, Gia Cát Lượng đã phò tá, hết mực trung thành với Lưu Bị, giúp quân chủ thành lập nhà Thục Hán. Tài năng như vậy nhưng Gia Cát Lượng lại không thể thống nhất Tam Quốc. Vậy lý do là gì? Mặc dù nổi tiếng với sự thông minh, nhưng nước Thục Hán có nhiều nhân tài quân sự xuất sắc như Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung, mỗi người đều đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng. Tuy Gia Cát Lượng có khả năng chiến lược đa mưu, nhưng khi Tào Ngụy sử dụng danh nghĩa thiên tử để lệnh cho các chư hầu, với sự thông thạo về binh lược, đầy đủ nguồn lực và nhân tài, Gia Cát Lượng một mình không thể so sánh được. Do đó, nước Thục Hán chỉ có thể rút lui khỏi Trung Nguyên và tự lập ở Thục, nhưng luôn gặp thất bại liên miên. Ngoài ra, sau khi Pháp Chính qua đời, những nhân tài quốc gia trị quốc an bang cũng giảm bớt. Sau khi các nhà lãnh đạo như Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi và Mã Siêu, Hoàng Trung qua đời, nước Thục Hán lại càng trở nên thiếu hụt tướng tài. Mặc dù có những dũng võ như Ngụy Diên, Khương Duy, Trương Bào, nhưng thiếu tướng tài, Thục Hán chỉ có thể bất lực và để Liêu Hóa làm tiên phong. Hậu chủ Lưu Thiện thiếu trí tuệ và không có đủ khả năng lãnh đạo. Chỉ dựa vào đạo nghĩa Hán Thất mà thiếu sức mạnh vũ lực. Dù Khổng Minh có thông minh đến đâu, Tưởng Uyển cũng không thể lật ngược tình thế đó. Vì vậy, lịch sử chỉ có thể để Tam Quốc rơi vào tay Tư Mã . Mời quý độc giả xem thêm video: Quan tham và những cách giấu tiền kỳ quặc chỉ có ở Trung Quốc.