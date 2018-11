Ghen tỵ 5 con giáp trời chỉ định làm sếp lớn trong năm 2019

Tuổi Sửu: Sau khi bước vào năm Kỷ Hợi 2019, do được cát tinh “Chính Ấn” và “Thiên Ất” xuất hiện trong cung mệnh nên sự nghiệp của con giáp này có sự khởi sắc mạnh mẽ. "Chính Ấn” tinh sẽ ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của sự nghiệp. Công việc của người tuổi Sửu sẽ vô cùng thuận buồm xuôi gió trong năm 2019, không những được thăng chức do khẳng định được bản thân trong công việc, mà còn được tăng lương, tăng thưởng do có những thành tích xuất sắc, vượt trội. Ngoài ra do được sao “Thiên Ất” phù trợ nên con giáp này không gặp bất cứ vấn đề rắc rối trong cuộc sống, và tránh được họa tiểu nhân. Tuổi Mão: Năm Kỷ Hợi 2019, chủ cung của người tuổi Mão xuất hiện cát tinh “Thiên Hỉ”, nếu tiến hành các việc đầu tư thì ắt thu được kết quả rực rỡ. Ngoài ra, chủ cung của con giáp này còn xuất hiện cát tinh “Hàm Trì” nên sẽ có không gian phát triển rộng lớn hơn trong sự nghiệp, cơ hội liên tiếp kéo đến, chỉ cần biết nắm bắt tin chắc người tuổi Mão ít nhất cũng được thăng chức lên cấp quản lý. Ngoài ra cát tinh này còn mang lại những cơ hội hợp tác làm ăn và thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ. Tuổi Ngọ: Năm 2019, vận thế của người tuổi Ngọ rất hanh thông. Hợi là chính quan tinh của Ngọ, tương trợ rất nhiều cho sự thăng tiến của công danh. Ngoài ra, do còn có ba cát tinh là “Tử Vi”, “Long Đức”, “Lộc Huân” soi chiếu, nên những khó khăn, phiền phức trước đây trong công việc đều được hóa giải hết. Đồng thời vận quý nhân vượng phát nên con giáp này sẽ nhận được sự giúp đỡ rất nhiều trong công việc do đó sự nghiệp phát triển nhanh “như diều gặp gió”, thu nhập tăng gấp ba, gấp bốn. Tuổi Dần: Dù năm Kỷ Hợi 2019 là năm phạm Thái Tuế của người tuổi Dần, nhưng may mắn Thái Tuế Hợi Thủy và Dần lại tạo thành cục điện tương hợp nên vận thế trở nên thuận lợi. Ngoài ra do được cát tinh “Kim Quỹ”, “Tam Hợp”, “Quý Thần”, “Quốc Ấn” nên gặp cát hóa hung, vận may liên tiếp kéo đến đặc biệt sự nghiệp tạo được bước đột phá lớn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Công việc hanh thông nên thu nhập cũng tăng lên nhanh chóng, con giáp này sẽ không còn phải đau đầu vì tiền nữa. Tuổi Mùi: Năm 2019, người tuổi Mùi và lưu niên của năm tạo thành cục diện “Bán Tam Hợp”và được cát tinh “Thanh Long”, “Thiên Quan” nên công việc thuận lợi, rất dễ được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao. Ngoài ra, vận quý nhân của người tuổi Mùi cũng rất hanh thông, có quý nhân chống lưng, con giáp này đều dễ dàng vượt qua mọi khó khăn, gặp hung hóa cát và thu được thành công rực rỡ trong công việc. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

