Dương Quý Phi có tật xấu khó sửa nào khiến cuối đời nhận kết thảm?

Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân trong lịch sử Trung Quốc. Nhan sắc của bà được miêu tả mỗi khi ngắm hoa, hoa đều rũ héo vì hổ thẹn (Tu Hoa). Vào thời nhà Đường, phụ nữ được cho là đẹp, hấp dẫn phải sở hữu ngoại hình tròn trịa, đầy đặn. Theo nhiều sử sách, Dương Quý Phi cao khoảng 1m64, nặng 68 kg và có nhan sắc diễm lệ. Đường Huyền Tông dành cho Dương Quý Phi sự sủng ái bậc nhất khiến các phi tần trong hậu cung ghen ghét, đố kỵ. Ông hoàng này vì si mê mỹ nhân này mà bỏ bê triều chính và không tiếc vô số bạc để làm vui lòng sủng phi. Không chỉ vậy, Đường Huyền Tông còn ban các chức tước quan trọng cho người nhà của Dương Quý Phi khiến nhiều người không nể phục. Về sau, khi binh biến loạn lạc, Đường Huyền Tông vì muốn có sự phò tá của tướng sĩ nên buộc phải ban cho Quý Phi một dải lụa trắng để Cao Lực Sĩ thắt cổ bà. Theo đó, Dương Quý Phi qua đời khi 38 tuổi. Trước cái chết của Dương Quý Phi, một giả thuyết cho rằng, đại mỹ nhân này có kết cục bi kịch là do tật xấu của bản thân. Tật xấu đó chính là lối sống kiêu ngạo, ngông cuồng. Theo giả thuyết này, Dương Quý Phi ỷ vào việc được Đường Huyền Tông yêu chiều, sủng ái nên tận hưởng cuộc sống xa hoa, hưởng thụ quá mức. Điều này khiến hậu cung ghen ghét. Thậm chí, văn võ bá quan trong triều cũng không hài lòng, nhiều lần can gián Đường Huyền Tông nên quản thúc, chấn chỉnh lối sống của sủng phi. Đường Huyền Tông dù yêu thương, chiều chuộng Dương Quý Phi hết mực nhưng cũng không thể chấp nhận tật xấu này. Do đó, để triều đình ổn định, ông hoàng này cuối cùng đã quyết định quản thúc Dương Quý Phi trước khi ban cho dải lụa trắng dẫn đến cái chết của mỹ nhân tuyệt sắc này. Mời độc giả xem video: Kinh ngạc cỗ xe “giường nằm” của Tần Thủy Hoàng đến nay vẫn chạy tốt.

Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân trong lịch sử Trung Quốc. Nhan sắc của bà được miêu tả mỗi khi ngắm hoa, hoa đều rũ héo vì hổ thẹn (Tu Hoa). Vào thời nhà Đường, phụ nữ được cho là đẹp, hấp dẫn phải sở hữu ngoại hình tròn trịa, đầy đặn. Theo nhiều sử sách, Dương Quý Phi cao khoảng 1m64, nặng 68 kg và có nhan sắc diễm lệ. Đường Huyền Tông dành cho Dương Quý Phi sự sủng ái bậc nhất khiến các phi tần trong hậu cung ghen ghét, đố kỵ. Ông hoàng này vì si mê mỹ nhân này mà bỏ bê triều chính và không tiếc vô số bạc để làm vui lòng sủng phi. Không chỉ vậy, Đường Huyền Tông còn ban các chức tước quan trọng cho người nhà của Dương Quý Phi khiến nhiều người không nể phục. Về sau, khi binh biến loạn lạc, Đường Huyền Tông vì muốn có sự phò tá của tướng sĩ nên buộc phải ban cho Quý Phi một dải lụa trắng để Cao Lực Sĩ thắt cổ bà. Theo đó, Dương Quý Phi qua đời khi 38 tuổi. Trước cái chết của Dương Quý Phi, một giả thuyết cho rằng, đại mỹ nhân này có kết cục bi kịch là do tật xấu của bản thân. Tật xấu đó chính là lối sống kiêu ngạo, ngông cuồng. Theo giả thuyết này, Dương Quý Phi ỷ vào việc được Đường Huyền Tông yêu chiều, sủng ái nên tận hưởng cuộc sống xa hoa, hưởng thụ quá mức. Điều này khiến hậu cung ghen ghét. Thậm chí, văn võ bá quan trong triều cũng không hài lòng, nhiều lần can gián Đường Huyền Tông nên quản thúc, chấn chỉnh lối sống của sủng phi. Đường Huyền Tông dù yêu thương, chiều chuộng Dương Quý Phi hết mực nhưng cũng không thể chấp nhận tật xấu này. Do đó, để triều đình ổn định, ông hoàng này cuối cùng đã quyết định quản thúc Dương Quý Phi trước khi ban cho dải lụa trắng dẫn đến cái chết của mỹ nhân tuyệt sắc này. Mời độc giả xem video: Kinh ngạc cỗ xe “giường nằm” của Tần Thủy Hoàng đến nay vẫn chạy tốt.