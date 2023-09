Mở mộ Dương Quý Phi, chuyên gia “tím mặt” phát hiện bí mật chua xót

Tên thật là Dương Ngọc Hoàn (719-756), đại mỹ nhân Dương Quý Phi là sủng phi được Đường Huyền Tông hết mực sủng hạnh. Nhờ đắc sủng, Dương Quý Phi có cuộc sống xa hoa, quyền quý, không có phi tần nào trong cung sánh bằng, kể cả hoàng hậu. Đường Huyền Tông tìm đủ mọi cách khiến sủng phi vui vẻ như cho hơn 700 người hầu hạ. Ngay cả các chị em, người thân của Dương Quý Phi cũng được "thơm lây" khi được ban tặng chức quan, vàng bạc, châu báu... Theo đó, người nhà họ Dương thâu tóm quyền lực, thậm chí coi trời bằng vung. Dù được Đường Huyền Tông sủng hạnh, yêu chiều nhưng cho đến khi qua đời vào năm 756, Dương Quý Phi chưa từng mang thai và sinh con. Theo các sử liệu, trên đường chạy loạn năm 756 sau khi An Lộc Sơn dấy binh tạo phản, Đường Huyền Tông đã phải ban chết cho Dương Quý Phi theo lời khuyên của các cận thần, nhằm dẹp yên phần nào sự tức giận của quân giặc. Do vậy, Dương Quý Phi chết khi 38 tuổi. Nơi chôn cất của đại mỹ nhân này là một ẩn số lớn. Trong suốt nhiều thập kỷ, các chuyên gia, nhà khảo cổ đã tìm kiếm nơi chôn cất đại mỹ nhân này. Sau nhiều năm tìm kiếm, ngôi mộ cổ của Dương Quý Phi được tìm thấy ở tỉnh Thiểm Tây, cách thành phố Tây An khoảng 60 km. Mộ phần của đại mỹ nhân này có hình bán cầu, cao 3m. Toàn bộ sàn trong lăng mộ được lát bằng loại gạch quý hiếm, tinh xảo. Mặc dù không bề thế, long trọng nhưng lăng mộ của Dương Quý Phi vẫn đảm bảo sự nghiêm trang. Khi tiến vào bên trong mộ, các chuyên gia không tìm thấy bất cứ đồ tùy táng giá trị nào. Họ cho rằng, chúng đã bị mộ tặc lấy đi. Khi nhìn thấy cỗ quan tài bên trong lăng mộ, các chuyên gia vui mừng và hồi hộp. Thế nhưng, sau khi mở nắp quan tài, tất cả đều thất vọng vì bên trong trống rỗng. Dù tìm kiếm tỉ mỉ khắp quan tài cũng như bên trong lăng mộ nhưng các chuyên gia không tìm được bất cứ mảnh thi hài nào của Dương Quý Phi. Họ chỉ tìm được một số mảnh vụn quần áo. Do không tìm thấy hài cốt Dương Quý Phi nên một quan điểm cho rằng, thi hài của bà có thể đã bị kẻ xấu mang đi. Ly kỳ hơn, một giả thuyết cho rằng, đại mỹ nhân này không tự sát vào năm 756 mà mai danh ẩn tích, sống ẩn dật. Vậy nên, ngôi mộ của bà không có thi hài. Nhưng giả thuyết nào mới chính xác thì hiện không có ai dám khẳng định. Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.

