Dùng AI phục dựng dàn nhân vật Harry Potter, giật mình dung mạo

Harry Potter là một trong những nhân vật nổi tiếng và được yêu thích nhất trong bộ truyện cùng tên của nhà văn J. K. Rowling. Hình ảnh phục dựng bằng AI cho thấy Harry Potter khá giống với nguyên tác khi có gương mặt gầy, mái tóc đen và đôi mắt xanh. Nhân vật Ron Weasley được miêu tả trong bộ truyện Harry Potter có vóc dáng cao và gầy, đôi mắt xanh và mái tóc đỏ. Cậu bé phù thủy này có làn da tàn nhang và chiếc mũi dài. Hình ảnh phục dựng bằng AI đã làm nổi bật các chi tiết này hơn so với nhân vật trong phim. Nữ phù thủy Hermione Granger trong bộ truyện Harry Potter được miêu tả là có mái tóc nâu rậm rạp, đôi mắt nâu và răng cửa lớn. Chuyên gia dựa trên những mô tả này rồi dùng AI phục dựng chân dung Hermione khá hoàn hảo. Trong ảnh phục dựng bằng AI, Neville Longbottom có vóc dáng thấp bé, hơi mũm mĩm, mặt tròn và có mái tóc vàng. Đặc biệt, Neville có răng khểnh khá giống mô tả trong bộ truyện. Thầy Severus Snape được nhà văn Rowling miêu tả có dáng người gầy gò, mũi to và khoằm. Ông sở hữu mái tóc đen dài ngang vai và đôi mắt đen lạnh lùng. Hình ảnh phục dựng bằng AI cho thấy thầy Snape có dung mạo khác biệt so với nhân vật trong phim. Draco Malfoy có khuôn mặt góc cạnh, mái tóc vàng và đôi mắt xám trông khá lạnh lùng. Khi xem ảnh phục dựng bằng AI, nhiều người cảm thấy Ginny Weasley như bước ra từ trang sách khi giống hệt với mô tả của nhà văn Rowling. Cô có vóc dáng nhỏ nhắn nổi bật với mái tóc dài màu đỏ rực, mặt đầy tàn nhang và đôi mắt nâu sáng. Lucius Malfoy có khuôn mặt nhọn, xanh xao với đôi mắt xám lạnh lùng và mái tóc ngắn màu vàng nhạt. Hình ảnh phục dựng bằng AI cho thấy Lucius trông đáng sợ, nguy hiểm hơn so với nhân vật trong phim. Giáo sư McGonagall trong ảnh phục dựng bằng AI có gương mặt nghiêm nghị, thông thái. Bellatrix Lestrange nổi bật với mái tóc đen dài óng ả, đôi môi mỏng, mắt đen và mũi cao. Gương mặt của Bellatrix trong ảnh phục dựng bằng AI toát lên sự lạnh lùng. Mời độc giả xem video: Mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc qua chân dung ảnh phục dựng.

