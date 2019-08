Động trời kế hoạch ám sát Hitler của Đức quốc xã

Trùm phát xít Hitler trở thành mục tiêu ám sát không chỉ của lực lượng đồng minh mà cả chính binh sĩ Đức quốc xã. Cụ thể, Đại tá Claus von Stauffenberg cùng với khoảng 200 lính Đức quốc xã lên kế hoạch ám sát Hitler và gọi là "Chiến dịch Valkyrie". Sở dĩ đại tá Stauffenberg cùng các đồng đội quyết định trừ khử Hitler là vì họ đã chứng kiến những tội ác kinh hoàng mà nhà độc tài này gây ra cho nhân loại. Theo đó, sau khi trở về từ mặt trận Tunisia khi bị thương nặng vì mất một mắt, cánh tay phải và hai ngón tay trái, đại tá Stauffenberg lên kế hoạch ám sát trùm phát xít Hitler bằng một quả bom ngụy trang đặt trong vali sau đó lật đổ các lãnh đạo cấp cao của Đức Quốc xã. Kế hoạch này được nhóm của đại tá Stauffenberg chuẩn bị từ năm 1943 và đến ngày 20/7/1944 thì thực hiện. Vào ngày hôm ấy, đại tá Stauffenberg tham gia một cuộc họp có sự tham gia của Hitler tại “Wolf Lair” (Hang Sói) ở Rastenburg, ngày nay thuộc Ba Lan. Theo kế hoạch, đại tá Stauffenberg mang theo vali chứa chất nổ vào phòng họp và đặt gần chỗ ngồi của Hitler. Khi Hitler ngồi vào bàn, đại tá Stauffenberg bí mật kích hoạt quả bom rồi kiếm cớ rời phòng họp. Thế nhưng, Hitler may mắn thoát chết khi bom nổ do một người trong phòng vô tình dịch chuyển chiếc vali sang chỗ khác. Theo đó, 4 người tử vong và 7 người khác bị thương trong vụ ám sát Hitler bất thành. Sau vụ việc trên, Hitler "nổi điên" hạ lệnh truy bắt toàn bộ những người có liên quan. Do vậy, đại tá Stauffenberg và khoảng 200 lính Đức bị bắt giữ, điều tra và cuối cùng bị xử tử. Video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VTC14)

