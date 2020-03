Đời thường ở An Lộc năm 1968 qua ảnh của lính Mỹ

Những đứa trẻ ở thị trấn An Lộc, tỉnh Bình Long năm 1968 (nay là thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước). Ảnh: John L. Beck's Flickr. Hai phụ nữ An Lộc đứng trước cửa một ngôi nhà. Nụ cười của người bán hủ tiếu. Quầy giải khát vỉa hè ở An Lộc. Bé gái An Lộc. Một chiếc xe tải chở nước đá. Một nữ sinh áo dài. Cậu bé và chiếc xe đạp. Một gia đình chụp ảnh kỷ niệm trước hiên nhà. Toàn cảnh thị trấn An Lộc năm 1968 nhìn từ máy bay. Mời quý độc giả xem clip: Lược sử cuộc kháng chiến chống Mỹ.

