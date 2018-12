Độc đáo ngôi chùa có tòa chánh điện cao nhất Việt Nam

Chùa Vạn Đức tọa lạc số 234 đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Chùa do cố HT.Thích Trí Tịnh, đời thứ 41 dòng thiền Lâm Tế Gia Phổ, khai sơn năm 1954. Tòa chánh điện chùa Vạn Đức cao 43,5m, được xây dựng uy nghiêm tráng lệ với nét kiến trúc độc đáo và được xem là ngôi chùa có chánh điện cao nhất hiện nay. Chánh điện chùa có kết cấu như một ngôi tháp cao lớn với chín tầng, trên đỉnh là đài hoa sen, loài hoa gắn liền với Phật giáo. Phần mái lợp ngói lưu ly màu xanh, trên các đầu đao có gắn hoa văn hình bông sen cách điệu. Khu nội điện thờ Phật với không gian rộng rãi, phía trên trần cao hơn gần 40 m. Nơi đây tôn trí tượng Phật Thích Ca và Tam thế Phật. Đặc biệt, trung tâm nội điện là bức phù điêu nổi hình cây bồ đề và phong cảnh sông Ni Liên Thiền. Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã xác lập đây là "Bức phù điêu cây bồ đề đắp nổi lớn nhất nước". Phần trần nội điện được trang trí những bức phù điêu cảnh trời xanh, mây trắng, nằm giữa trung tâm là hình hoa sen được đắp nổi tinh xảo. Xung quanh các bức tường được trang trí những bức hình của các vị Phật xen lẫn với chữ Phật được đắp nổi bằng chữ Hán. Các gốc của tòa chánh điện được trang trí hình các vị Bồ tát, các chư thiên đang cưỡi mây chu du trong cõi ta bà để hoằng hóa và cứu độ chúng sinh thoát khỏi bể khổ luân hồi để nương về cõi Tây Phương. Bên ngoài khu chánh điện, những lan can được trang trí với hoa văn tinh xảo, với gam màu vàng làm chủ đạo. Trên các trụ của lan can được đắp nổi hình hoa sen bằng đá với đường nét hoa văn tỉ mẩn như những cánh hoa sen thực. Khu vực để chuông, trống nằm phía ngoài chánh điện nổi bật với hình chạm khắc 2 con rồng rất lớn, mang đậm nét đặc trưng văn hóa về hình tượng rồng trong truyền thuyết, tâm thức của người Việt. Các khung cửa gió, những bức tường được trang trí bằng hình hoa sen chạm khắc bằng đá trắng rất lớn. Tất cả hoa văn được chạm khắc, trang trí ở tòa chánh điện đều lấy hình thể hoa sen làm chủ đạo, là Quốc hoa của nước ta hiện nay và cũng là loài hoa gắn liền với văn hóa Phật Giáo. Đài Liên hoa được xây dựng nằm giữa hồ nước, bên trong tôn trí tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Trước tòa chánh điện là bức tượng Bổn Sư đang đứng uy nghi trên đài sen với chiều cao hơn 10m. Không những có kiến trúc độc đáo, uy nghi, ngôi chùa là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật kiến trúc và cảnh quan thiên nhiên yên bình, khiến nhiều du khách khi đã bước chân vào đây dường như quên mất đi khái niệm về không gian và thời gian.

