Độc đáo chân dung người Việt 100 năm trước qua loạt ảnh "chất lừ"

Chân dung một người đàn ông ở miền Bắc. Ông ta mặc áo dài khăn đóng đen truyền thống, móng tay để dài. Bên cạnh là 2 người hầu (tiểu đồng) quạt và châm thuốc nước. Hình ảnh bàn tay của một người An Nam giàu có. Quan niệm của người xưa về sự quyền quý, cao sang là người không phải “động chân, động tay”, tức mọi việc nặng nhọc đều sai khiến người khác. Do đó những móng tay để dài đến mức nó cuộn tròn khiến bàn tay khó có thể cầm nắm hoặc làm việc gì nặng nhọc là cách thể hiện quan niệm và địa vị của mình Chân dung một người giàu có ở Việt Nam hơn 100 năm trước trong trang phục áo dài khăn đóng đen truyền thống. Trang phục, và các phụ kiện khác cho thấy đẳng cấp của ông ta trong xã hội. Chân dung một học giả mặc khăn xếp truyền thống của Bắc Kỳ. Trang phục và những tấm thư pháp ở phía sau, khẳng định phần nào về địa vị của của ông ta. Ảnh hai ông quan xem xét các văn thư, xung quanh là vài thường dân và binh lính. Hai phụ nữ thuộc giới quyền quý ngồi ghế và hai gia nhân đứng hai bên. Nhìn ảnh chúng ta có thể đoán rằng những người phụ nữ này xuất thân khá giả bởi những nữ trang (nhẫn, vòng tay, dây chuyền) cô mang trên người và những họa tiết cầu kỳ trên chiếc áo dài. Bức ảnh này có tên: "Người phụ nữ An Nam giàu có". Sự giàu có của cô được thể qua trang phục và những nữ trang đi kèm. Chân dung sáu vị chức sắc mặc áo dài. Áo dài của nhân vật bên trái, phía trước có trang trí hoa văn (chữ Nho). Mời quý độc giả xem video: Chiêm ngưỡng hình ảnh hiếm về phụ nữ Việt Nam cách đây 1 thế kỷ. Nguồn: Kienthucnet.

