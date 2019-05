Dính sao quả tạ, 3 con giáp “đen không ngóc nổi đầu” cuối năm 2019

Tuổi Tuất: Thời điểm cuối năm 2019, vận thế của người nữ tuổi Tuất xuống dốc không phanh. Sự nghiệp, tài vận hay tình cảm của con giáp này đều chuyển biến xấu. Vô số những chuyện không hay, phiền phức hay thị phi sẽ liên tiếp xảy ra trong công việc nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị tiểu nhân "thừa cơ" hãm hại. Thu nhập của người tuổi Tuất cũng sẽ không dồi dào như thời gian đầu năm do bị ảnh hưởng bởi sự biến động trong công việc. Ngoài ra, chuyện tình cảm của người nữ tuổi Tuất cũng không thuận lợi, suôn sẻ, dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp trong chuyện tình cảm. Nếu không có sự bao dung, thấu hiểu thì rất dễ dẫn đến chuyện "chia ly". Tuổi Mão: Phụ nữ tuổi Mão thuộc tuýp phụ nữ rất biết hi sinh nhưng vận thế cuối năm của con giáp này lại không được như ý, dường như mọi việc đều trở nên bế tắc. Thời điểm cuối năm, do có hung tinh áp chế nên người nữ tuổi Mão làm việc gì cũng khó lòng đạt được thành công, chuyện tiền bạc cũng trở nên khó khăn. Con giáp này không nên bỏ tiền ra đầu tư để tránh "tiền mất tật mang". Tuổi Hợi: Vì năm 2019 là năm tuổi của phụ nữ tuổi Hợi nên vận thế trong năm của con giáp này không tốt đặc biệt là thời điểm cuối năm. Mọi việc chuyển biến vô cùng xấu. Người tuổi Hợi cần cẩn thận trong hành động và lời nói, tránh để người khác lợi dụng đặt điều thị phi làm tổn hại đến danh dự. Ngoài ra, con giáp này cũng không nên dễ dàng tin vào lời người khác để tránh bị lừa gạt về tiền bạc. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Youtube.

