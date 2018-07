Điểm danh nốt ruồi mang vận quý nhân giúp bạn giàu lên chóng mặt

Nốt ruồi ở chính giữa lưng: Người có nốt ruồi ở chính giữa lưng cho dù là nam hay nữ đều có tướng phú quý. Khi nhỏ họ được cha mẹ bảo bọc, đồng thời được kế nghiệp sự nghiệp của tổ tiên. Lúc trưởng thành, họ lại có quý nhân tương trợ, gặp hung hóa cát, đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, còn khi về già, lại được hưởng phúc từ con cháu. Ảnh: skytv.vn. Nốt ruồi trên ngón tay: Vận quý nhân của người có nốt ruồi trên ngón tay tương đối vượng phát, trong đó nốt ruồi ở ngón tay cái tượng trưng cho việc quý nhân giúp đỡ là cha mẹ, các bậc bề trên, lãnh đạo cấp trên hoặc cha mẹ là người thành đạt. Người có nốt ruồi mọc ở ngón trỏ thường là người có quý nhân là anh, chị, em ruột thịt, còn quý nhân của người có nốt ruồi ở ngón áp út chính là bạn đời của họ. Cuối cùng, người có nốt ruồi ở ngón út lại có quý nhân chính là con cháu trong gia đình. Ảnh: 2sao.vn. Nốt ruồi ở vành tai: Nốt ruồi ở vành tai tượng trưng cho tài vận vượng phát. Người có nốt ruồi ở vị trí này rất dễ dàng kiếm được tiền hơn nữa và cũng rất biết giữ tiền. Ngoài ra, vận quý nhân của họ cũng rất tốt, khi gặp khó khăn luôn có người tương trợ. Ảnh: youtube.com. Nốt ruồi ở mọc ở lông mày bên phải: Phụ nữ có nốt ruồi ở lông mày phải là người luôn được quý nhân phù trợ, ngoài ra chuyện tình cảm của họ vô cùng thuận lợi, có thể gặp được người bạn đời lý tưởng, sống một cuộc sống no đủ, sung túc. Ảnh: baomoi.com. Nốt ruồi ở giữa lông mày: Người có nốt ruồi đen ở giữa lông mày là người đặc biệt thông minh, tài hoa xuất chúng. Họ không những là người thường xuyên gặp may mắn về tiền bạc, mà còn luôn có quý nhân giúp đỡ để đạt được thành công. Nốt ruồi ở giữa lông mày còn được gọi là “ ngọc trên lông mày, không giàu thì quý”. Ảnh: 2sao.vn. Nốt ruồi trên đỉnh đầu: Nốt ruồi mọc trên đỉnh đầu là điều vô cùng tốt đẹp. Người có nốt ruồi trên đỉnh thường xuyên “chuyển hung thành cát”, khi gặp khó khăn luôn có người giúp đỡ. Những người này từ lúc sinh ra đã được sống trong sung sướng, cuộc sống không lo thiếu ăn thiếu mặc, hơn nữa họ luôn được người khác ngưỡng mộ vì sự may mắn của họ, gặp khó khăn thì có quý nhân giúp đỡ vượt qua mọi trở ngại. Ảnh: kienthuc.net.vn. Nốt ruồi ở sau cổ: Nốt ruồi mọc ở chính giữa đằng sau cổ tương trưng cho việc có điểm tựa. Người có mọc sau cổ khi làm bất cứ việc gì đều có quý nhân giúp đỡ. Những người này tuy có tiền nhưng không tiêu xài lãng phí, vì họ có tầm nhìn xa. Trung vận của họ rất tốt, thậm chí có thể trở thành người giàu có, quyền lực hơn người. Ảnh: 2sao.vn. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video 3 con giáp cuộc sống bỗng chốc nở hoa, người người ngưỡng mộ. Nguồn Phật pháp 365.

