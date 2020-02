Dịch bệnh quái ác nào giết sạch đạo quân hùng mạnh của Napoleon?

Sốt vàng da là một dịch bệnh đã được ghi nhận từ rất sớm trong lịch sử nhân loại. Cũng như sốt rét, bệnh này có nguồn gốc từ virus lây lan thông qua vật chủ trung gian là muỗi. Các triệu chứng điển hình là sốt, gai rét, nhức đầu, đau cơ và nôn mửa. Mức độ bệnh có thể dao động từ sốt nhẹ đến nhiễm trùng, xuất huyết nội tạng, suy đa phủ tạng và tử vong. Suy gan gây vàng da là triệu chứng rất hay gặp của căn bệnh này, do đó bệnh được đặt tên là sốt vàng da. Nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của thế giới gắn với bệnh sốt vàng da. Đáng chú ý là việc căn bệnh này đã đánh gục đội quân bất khả chiến bại của Napoleon. Theo đó, vào năm 1801-1802, Napoleon đã gửi đi một binh đoàn với quân số ước tính khoảng 40.000 người đến Haiti, một thuộc địa ở châu Mỹ đề đàn áp cuộc cách mạng ở nơi đây. Tại Haiti, bên cạnh lực lượng cách mạng, đội quân của Napoleon đã phải đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm hơn, chính là dịch sốt vàng da. Dịch bệnh này đã hoành hành dữ dội, giết chết 29.000 người của Napoleon chỉ trong thời gian ngắn, khiến đội quân này bị tê liệt. Sự tổn thất kinh hoàng do dịch bệnh là một trong những nguyên nhân khiến Napoleon đã quyết định triệt thoái quân đội khỏi châu Mỹ và bán lại một vùng lãnh thổ rộng lớn cho Mỹ. Sự kiện này đã đi vào lịch sử với cái tên Louisiana Purchase. Theo các nhà nghiên cứu, khi những người nô lệ châu Phi được đẩy đến châu Mỹ, họ vô tình đã trở thành con đường trung chuyển của rất nhiều loại dịch bệnh, và một trong số đó là bệnh sốt vàng da. Ngày nay, bệnh sốt vàng da đã được hạn chế đáng kể do chiến dịch tiêm chủng và quản lý diệt trừ muỗi đã được phổ biến rộng rãi, thêm vào đó là dịch vụ chăm sóc y tế có nhiều tiến bộ. Dù vậy, cặn bệnh này bệnh vẫn tồn tại ở một số khu vực của Nam Mỹ và châu Phi, nơi có nền y tế lạc hậu. Mời quý độc giả xem clip: 10 vũ khí ảnh hưởng nhất Thế chiến II.

