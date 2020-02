Đại dịch bí ẩn làm thay đổi lịch sử Hy Lạp cổ đại

Diễn ra từ năm 431-404 TCN, chiến tranh Peloponnesian giữa các thành bang Hy Lạp là một sự kiện lịch sử lớn thời cổ đại. Diễn biến của cuộc chiến này đã bị đảo lộn vì một dịch bệnh bí ẩn. Theo đó, vào năm thứ hai của của cuộc chiến (năm 430 TCN), khi chiến thắng sắp thuộc về Athens thì một đại dịch khủng khiếp đã giáng xuống thành bang hùng mạnh này.Dịch bệnh đã khiến xã hội Athens hỗn loạn, rất nhiều người thiệt mạng do các thầy thuốc không tìm ra cách chữa trị hiệu quả. Vào năm 429 và mùa đông năm 427, dịch tiếp tục bùng phát trở lại. Dịch cũng tràn vào thành bang Sparta và phần lớn khu vực phía đông Địa Trung Hải, nhưng sự tàn phá không dữ dội như ở Athens. Theo một số sử gia, các đợt dịch bệnh đã góp phần tạo nên bước ngoặt chiến tranh khi khiến quân đội Athens bị suy yếu đáng kể và để mất cơ hội kết liễu đối thủ. Tận dụng cơ hội trời cho, liên minh do thành bang Sparta đứng đầu củng cố lực lượng đã đánh bại liên minh do thành bang Athens lãnh đạo sau hơn hai thập niên. Các sử gia tin rằng dịch bệnh đã xâm nhập vào Athens từ cảng Piraeus – nơi duy nhất mà thực phẩm và các loại hàng hóa khác có thể ra, vào thành bang này. Cho đến nay, giới nghiên cứu chưa thể khẳng định đại bệnh đã xảy ra ở Athens là dịch bệnh. Những triệu chứng của dịch cho thấy đó có thể là bệnh đậu mùa, sởi, sốt phát ban... Mời quý độc giả xem clip: 10 vũ khí ảnh hưởng nhất Thế chiến II.

