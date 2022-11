Đặt những vật trang trí nào trên xe để tốt lành nhất?

Tỳ Hưu

Từ xa xưa, Tỳ Hưu đã là linh vật, một loại thần thú trong thần thoại và truyền thuyết cổ đại. Nó có một sừng duy nhất không có vảy và một phong thái dũng mãnh, có thể nuốt chửng vạn vật mà không cần trút giận. Nó mang lại niềm vui và may mắn, vì vậy nó được coi như một con thú may mắn để xua đuổi tà ma và thu hút sự giàu có. Ngoài ra Tỳ Hưu còn có chức năng thu hút tài lộc, giữ của cải thịnh vượng, giữ nhà an lành, hóa giải hung tinh thúc đẩy hôn nhân, đào hoa vượng, nhờ đó mà thu được mỹ nhân về đường tình duyên.

Con voi

Voi là loài vật may mắn rất phổ biến trong phong thủy, thứ nhất, voi hút nước tốt, nước là của cải, đặt "voi là điềm lành" có thể đạt được công năng hút nước, rước tài lộc vào nhà. Thứ hai, đó là do voi tượng trưng cho điềm lành, ngũ hành của voi thuộc kim, có thể giúp vượng tài. Vì vậy, đặt đồ trang trí hình voi trong xe có thể sử dụng cả của cải lớn và nhỏ cho chính mình, hút thêm của cải, làm cho chủ nhân thịnh vượng, tốt cho việc phát triển tài lộc của bản thân.

Kỳ lân

Kỳ lân cũng là một con thú thần thoại trong truyền thuyết, nó là một con thú có điềm lành rất tốt. Dân gian có câu rằng, kỳ lân có thể xua đuổi tà ma, thu hút tài lộc nên rất thích hợp đặt bên trong ô tô để gửi gắm sự chân thật, điềm lành cho gia chủ và con cái, vì vậy gia đình có thể hòa thuận, và sự phát triển của doanh nghiệp nói chung là tuyệt vời.

Thỏi vàng

Các thỏi vàng tượng trưng cho sự giàu có. Chúng chủ yếu được sử dụng để tạo ra sự giàu có và thịnh vượng. Chủ yếu được sử dụng theo cặp. Một cặp vàng được đặt bên trong xe và mỗi thỏi ở góc trái và góc phải. Mục đích là để hấp thụ sự giàu có bên ngoài cửa sổ thịnh vượng hơn. Tuy nhiên, khi đặt các thỏi vàng, chúng ta phải chú ý sao cho các thỏi đó không được che khuất tầm nhìn lái xe của chúng ta, nếu không, chúng ta không những không thu hút được tiền tài mà còn mang lại nhiều ảnh hưởng không tốt khi lái.





(Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).