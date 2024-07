Đã mắt với thành phố tuyền một màu xanh ở châu Phi

Nằm ở phía Đông Bắc Morocco, thành phố Chefchaouen được cả thế giới biết đến với màu xanh lam bao phủ lên hầu hết các tòa nhà. Ảnh: Good Housekeeping.Các ngôi nhà ở nơi đây bắt đầu được sơn màu xanh lam - màu của hi vọng - từ năm 1930, khi một lượng lớn người Do Thái tị nạn đến thành phố sinh sống. Ảnh: Much Better Adventures.Qua nhiều thập niên, việc sơn màu xanh cho những ngôi nhà đã trở thành một truyền thống của thành phố. Ảnh: Photography Life.Có thể bắt gặp màu xanh tràn ngập mọi ngõ ngách của Chefchaouen. Ảnh: Audley Travel.Không chỉ những bức tường, các cánh cửa, hộp thư cũng được sơn xanh. Ảnh: Expert Vagabond.Thậm chí tại nhiều khu vực, bậc cầu thang và lòng đường cũng không phải ngoại lệ. Ảnh: Global Castaway.Những con phố lắt léo như mê cung chìm ngập trong màu xanh kỳ ảo khiến Chefchaouen giống như một thế giới siêu thực. Ảnh: Much Better Adventures.Không gian mộng mơ cùng khí hậu vùng núi trong lành khiến thành phố này trở thành một điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách quốc tế. Ảnh: Flytographer.Không chỉ có những ngôi nhà màu xanh, Chefchaouen còn nổi tiếng với những món đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo và đậm chất văn hóa bản địa. Ảnh: Marrakech Desert Trips.Các đặc sản địa phương cũng có sức hấp dẫn với du khách phương xa, trong đó đáng chú ý nhất là món pho mát dê truyền thống. Ảnh: PnP! / Flickr.Một số hình ảnh khác về thành phố Chefchaouen. Ảnh: My Free Range Family.Ảnh: Europeanwriterstour.com.Ảnh: Life in the Fast Jane.Ảnh: Unusual Places.Ảnh: Michael Bonocore. Mời quý độc giả xem video: Giáng sinh trên miền đất Hồi Giáo | VTV24.

Nằm ở phía Đông Bắc Morocco, thành phố Chefchaouen được cả thế giới biết đến với màu xanh lam bao phủ lên hầu hết các tòa nhà. Ảnh: Good Housekeeping. Các ngôi nhà ở nơi đây bắt đầu được sơn màu xanh lam - màu của hi vọng - từ năm 1930, khi một lượng lớn người Do Thái tị nạn đến thành phố sinh sống. Ảnh: Much Better Adventures. Qua nhiều thập niên, việc sơn màu xanh cho những ngôi nhà đã trở thành một truyền thống của thành phố. Ảnh: Photography Life. Có thể bắt gặp màu xanh tràn ngập mọi ngõ ngách của Chefchaouen. Ảnh: Audley Travel. Không chỉ những bức tường, các cánh cửa, hộp thư cũng được sơn xanh. Ảnh: Expert Vagabond. Thậm chí tại nhiều khu vực, bậc cầu thang và lòng đường cũng không phải ngoại lệ. Ảnh: Global Castaway. Những con phố lắt léo như mê cung chìm ngập trong màu xanh kỳ ảo khiến Chefchaouen giống như một thế giới siêu thực. Ảnh: Much Better Adventures. Không gian mộng mơ cùng khí hậu vùng núi trong lành khiến thành phố này trở thành một điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách quốc tế. Ảnh: Flytographer. Không chỉ có những ngôi nhà màu xanh, Chefchaouen còn nổi tiếng với những món đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo và đậm chất văn hóa bản địa. Ảnh: Marrakech Desert Trips. Các đặc sản địa phương cũng có sức hấp dẫn với du khách phương xa, trong đó đáng chú ý nhất là món pho mát dê truyền thống. Ảnh: PnP! / Flickr. Một số hình ảnh khác về thành phố Chefchaouen. Ảnh: My Free Range Family. Ảnh: Europeanwriterstour.com. Ảnh: Life in the Fast Jane. Ảnh: Unusual Places. Ảnh: Michael Bonocore. Mời quý độc giả xem video: Giáng sinh trên miền đất Hồi Giáo | VTV24.